Pevačica Biljana Jevtić oglasila se povodom terorističkog napada koji se dogodio u Sidneju. Njen suprug, pevač Aleksandar Aca Ilić, poslednja tri meseca proveo je upravo u tom gradu.

U napadu koji se dogodio na plaži Bondi stradalo je 12 osoba, među kojima je i napadač. Aca Ilić se u trenutku masakra nalazio u avionu za Srbiju, nakon tromesečne turneje po Australiji.

Kako je Biljana Jevtić istakla u razgovoru , i ona i njen suprug duboko su potreseni vestima koje su ih zatekle po njegovom dolasku u Beograd.

- Aleksandar je malopre sleteo iz Australije. Proveo je tamo tri meseca. Gledamo vesti i ne možemo da verujemo šta se dogodilo. Ovo je zaista strašno - rekla je Biljana Jevtić.

Biljana Jevtić i Aleksandar Aca Ilić važe za jedan od najsladnijih parova na estradi, a u braku su više od 40 godina. Sudeći po pevačevom nedavnom priznanju ni kod njih ne cvetaju ruže, bilo je dosta svađa, ali o razvodu nikad nisu pričali.

- Ima mnogo lepih žena i ja, kao i svaki drugi muškarac, pomislim jao što je ova žena lepa, što bi bilo lepo kada bi bila moja, ali onda ubrzo shvatim da je to što imam sa Biljanom veoma vredno i da nijedna žena nije vredna da ja rušim svoje gnezdo - rekao je Ilić koji je proračunao da je za razvod kasno i da mu se više isplati da ostane sa Biljom.

- U ovim godinama ne isplati se imati neku drugu ženu ni meni, niti bilo kome drugom. Kasno je sada za neki razvod, za neke nove ljubavne priče.

- Desi se sitnica u životu, pa patiš. Izgubiš kućnog ljubimca pa patiš, a kamoli ovo. Ako ti živiš sa nekim tolike godine, sjedinite se, steknete zajedno, imate i decu, nije to lako… Niko ne može da kaže da je to lako, ali život je borba, znate kako kažu: „Bolje bolan kraj, nego bol bez kraja“. To je stvarno istina, ako nešto ne može i ne ide, ne bi trebalo forsirati na silu -zaključila je pevalica svojevremeno za "Svetski radio".

