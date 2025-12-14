Slušaj vest

Pevač narodne muzike Era Ojdanić, danas u svom motelu u Meljaku organizuje veliko slavlje sa preko 300 zvanica.

Povod za veseli provod je 18. rođendan njegovog unuka Andrije, kojem su, pored prijatelja i porodice, na punoletstvo došle i dedine kolege sa estrade.

Nakon Atine Ferari i Takija Marinkovića, na veselje je stigla i kraljica narodne muzike Lepe Lukić, a pevačica, koja bi uskoro trebalo da dobije seriju o svom životu, na veselje nije došla sama.

Lepa je izašla iz automobila sa nepoznatim muškarcem, koji joj je dodao poklon za slavljenika, a potom uzeo pod ruku i krenuo put motela.

Lete novčanice na sve strane

Atmosfera na samom slavlju dostiže vrhunac. Naš paparaco s lica mesta šalje neverovatne kadrove.

Na podu se vide evri, dolari, dinari, a gosti su pali u takav trans da leti sve što može poleteti.

Era je već poznat po dobroj organizaciji slavlja, a čini se da je ovoga puta prevazišao sebe, te da je ovo veselje za pamćenje.

