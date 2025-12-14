NA PODU DINARI, EVRI, DOLARI... LUDNICA NA VESELJU KOD UNUKA ERE OJDANIĆA: Gosti popadali u trans, leti sve što može da poleti: Stigla i pevačica s obezbeđenjem
Pevač narodne muzike Era Ojdanić, danas u svom motelu u Meljaku organizuje veliko slavlje sa preko 300 zvanica.
Povod za veseli provod je 18. rođendan njegovog unuka Andrije, kojem su, pored prijatelja i porodice, na punoletstvo došle i dedine kolege sa estrade.
Nakon Atine Ferari i Takija Marinkovića, na veselje je stigla i kraljica narodne muzike Lepe Lukić, a pevačica, koja bi uskoro trebalo da dobije seriju o svom životu, na veselje nije došla sama.
Lepa je izašla iz automobila sa nepoznatim muškarcem, koji joj je dodao poklon za slavljenika, a potom uzeo pod ruku i krenuo put motela.
Lete novčanice na sve strane
Atmosfera na samom slavlju dostiže vrhunac. Naš paparaco s lica mesta šalje neverovatne kadrove.
Na podu se vide evri, dolari, dinari, a gosti su pali u takav trans da leti sve što može poleteti.
Era je već poznat po dobroj organizaciji slavlja, a čini se da je ovoga puta prevazišao sebe, te da je ovo veselje za pamćenje.
Pogledajte dodatni snimak: