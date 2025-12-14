SVI POGLEDI NA SLAVLJU UPRTI U VRELU SNAJKU ERE OJDANIĆA! Sin joj slavi 18. rođendan, a ona u haljini sa šlicem do kuka: Bujni dekolte u prvom planu (FOTO)
Andrija Ojdanić, unuk pevača Ere Ojdanića, danas je zakoračio u punoletstvo i proslavlja svoj 18. rođendan.
Poznati folker, osim što je ostvario dugu i uspešnu karijeru, ponovo je pokazao da je pravi domaćin. Era je svom unuku priredio raskošno slavlje u motelu, vodeći računa o svakom detalju.
Ovako izgleda majka Andrije:
Ponosni deda iskoristio je priliku da zajedno sa unukom pozira pred kamerama, dok je Andrijin stajling privukao pažnju: elegantan sivi sako i bela košulja upareni sa farmerkama i crno-belim patikama svetskog brenda. Njegova majka, Erina snajka, Jelena je za ovu priliku odabrala belu, pripijenu haljinu koja je istakla njen bujni dekolte, ali i duge noge.
Lete novčanice na sve strane
Podsetimo, atmosfera na samom slavlju dostiže vrhunac. Naš paparaco s lica mesta šalje neverovatne kadrove.
Na podu se vide evri, dolari, dinari, a gosti su pali u takav trans da leti sve što može poleteti. Era je već poznat po dobroj organizaciji slavlja, a čini se da je ovoga puta prevazišao sebe, te da je ovo veselje za pamćenje.
Sve lepo sređeno
Sala je prelepo uređena – bele i zlatne dekoracije, raskošni aranžmani cveća i svetlosni efekti stvarali su elegantnu, a opet toplu atmosferu.
Era je posebno mislio na medije: za predstavnike novinarskih ekipa odvojio je sto, s odličnim pregledom celu sale, kako bi mogli da izveštavaju i zabeleže svaki trenutak ovog posebnog događaja.
