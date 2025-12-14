Slušaj vest

Poznati folker, osim što je ostvario dugu i uspešnu karijeru, ponovo je pokazao da je pravi domaćin. Era je svom unuku priredio raskošno slavlje u motelu, vodeći računa o svakom detalju.

Ovako izgleda majka Andrije:

Snajka i sin sa Erom dočekuju goste na punoletstvu unuka Izvor: MONDO

Ponosni deda iskoristio je priliku da zajedno sa unukom pozira pred kamerama, dok je Andrijin stajling privukao pažnju: elegantan sivi sako i bela košulja upareni sa farmerkama i crno-belim patikama svetskog brenda. Njegova majka, Erina snajka, Jelena je za ovu priliku odabrala belu, pripijenu haljinu koja je istakla njen bujni dekolte, ali i duge noge.

Lete novčanice na sve strane

1/6 Vidi galeriju Ludnica na veselju kod unuka Ere Ojdanića Foto: Privatna arhiva, Kurir

Podsetimo, atmosfera na samom slavlju dostiže vrhunac. Naš paparaco s lica mesta šalje neverovatne kadrove.

Na podu se vide evri, dolari, dinari, a gosti su pali u takav trans da leti sve što može poleteti. Era je već poznat po dobroj organizaciji slavlja, a čini se da je ovoga puta prevazišao sebe, te da je ovo veselje za pamćenje.

Sve lepo sređeno

Sala je prelepo uređena – bele i zlatne dekoracije, raskošni aranžmani cveća i svetlosni efekti stvarali su elegantnu, a opet toplu atmosferu.

1/5 Vidi galeriju Era Ojdanić spreman za zabavu Foto: Kurir

Era je posebno mislio na medije: za predstavnike novinarskih ekipa odvojio je sto, s odličnim pregledom celu sale, kako bi mogli da izveštavaju i zabeleže svaki trenutak ovog posebnog događaja.

