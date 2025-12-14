Slušaj vest

Andrija Ojdanić, unuk pevača Ere Ojdanića, danas je zakoračio u punoletstvo i proslavlja svoj 18. rođendan.

Poznati folker, osim što je ostvario dugu i uspešnu karijeru, ponovo je pokazao da je pravi domaćin. Era je svom unuku priredio raskošno slavlje u motelu, vodeći računa o svakom detalju.

Ovako izgleda majka Andrije:

Snajka i sin sa Erom dočekuju goste na punoletstvu unuka Izvor: MONDO

Ponosni deda iskoristio je priliku da zajedno sa unukom pozira pred kamerama, dok je Andrijin stajling privukao pažnju: elegantan sivi sako i bela košulja upareni sa farmerkama i crno-belim patikama svetskog brenda. Njegova majka, Erina snajka, Jelena je za ovu priliku odabrala belu, pripijenu haljinu koja je istakla njen bujni dekolte, ali i duge noge.

Lete novčanice na sve strane

Ludnica na veselju kod unuka Ere Ojdanića Foto: Privatna arhiva, Kurir

Podsetimo, atmosfera na samom slavlju dostiže vrhunac. Naš paparaco s lica mesta šalje neverovatne kadrove.

Na podu se vide evri, dolari, dinari, a gosti su pali u takav trans da leti sve što može poleteti. Era je već poznat po dobroj organizaciji slavlja, a čini se da je ovoga puta prevazišao sebe, te da je ovo veselje za pamćenje.

Sve lepo sređeno

Sala je prelepo uređena – bele i zlatne dekoracije, raskošni aranžmani cveća i svetlosni efekti stvarali su elegantnu, a opet toplu atmosferu.

Era Ojdanić spreman za zabavu Foto: Kurir

Era je posebno mislio na medije: za predstavnike novinarskih ekipa odvojio je sto, s odličnim pregledom celu sale, kako bi mogli da izveštavaju i zabeleže svaki trenutak ovog posebnog događaja.

Ne propustiteStarsNA PODU DINARI, EVRI, DOLARI... LUDNICA NA VESELJU KOD UNUKA ERE OJDANIĆA: Gosti popadali u trans, leti sve što može da poleti: Stigla i pevačica s obezbeđenjem
Era Ojdanić kiti parama sve što vidi
StarsNA FEŠTU KOD ERE OJDANIĆA STIGAO I OTAC POZNATE STARLETE! Ćerka mu važi za skandal majstora, a on spremio samo za bakšiš 5000€....
whatsapp-image-20240507-at-5.03.02-pm-1.jpg
StarsERA SLAVI PUNOLETSTVO UNUKU! Očekuje se 300 zvanica, konobari već dobili bakšiš: Ovo su svi detalji gala žurke u Meljaku
Proslava punoletstva unuka Ere Ojdanica, Andrije (12).jpeg
Stars"VARAJU MUŽEVE U MOJOJ KAFANI, DOVODE ŠVALERE" Folker razotkrio koleginice: Zbog toga ne sme nijedna da kaže jednu lošu reč za mene!
2405-nemanja-8.jpg

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima:

STARS EP573 Izvor: Kurir TV