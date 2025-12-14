Slušaj vest

Multitalentovani pevač, umetnik i tekstopisac Marko Đurovski folk zvezdu Ildu Šaulić opisuje i doživljava je kao živu energiju, ritam i duh, govoreći o njoj kroz njegov unutrašnji svet, kojeg oslikavaju muzika, ulica i ritam.

Marko i Ilda se inače poznaju još od malih nogu, odrasli su u istom kraju i može se reći da su dugogodišnji prijatelji.

Foto: Privatna arhiva

•⁠ ⁠Neki pišu o ljubavi, neki o bolu. Ja pišem o njoj. Ne zato što moram, nego je to jedini način da je razumem. U muzici, kao i u životu, sve je stvar ritma. Ilda ima svoj, ne prati trend, nego svoj puls.

