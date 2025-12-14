Slušaj vest

Kontroverzna starleta Atina Ferari nedavno je otkrila da je bila u intimnoj vezi sa folkerom Acom Lukasom, koji se poslednjih nedelja nalazi u centru skandala zbog slike s Naserom Orićem.

Nekadašnja učesnica rijalitija Parovi je iznosila "prljav veš" iz navodne veze s Lukasom, na šta joj je on nekoliko puta odgovorio.

Atina je sada, na proslavi 18. rođendana unuka Ere Ojdanića u Meljaku, kao po običaju, iznela šok tvrdnje na njegov račun.

1/10 Vidi galeriju Atina Ferari nekad i sad Foto: Boba Nikolić, Kurir Televizija

Atina je otkrila da ju je Lukas dve godine, putem vajbera i društvenih mreža molio da se upoznaju, a potom i da koristi lekove za potenciju i da joj se na početku nije dopao kao muškarac.

- Nema figuru i lepotu koju tražim kod muškaraca, dopala mi se njegova inteligencija, harizma, bio je smešan, i sad je smešan", rekla je između ostalog Atina, pa dodala:

- Htela sam da ga izvedem na pravi put. On ne može da ima normalne intimne odnose. U prvoj fioci mu stoji pištolj, a u drugoj lekovi koji koriste muškarci koji imaju problem s impotencijom - šokirala je Atina, koja je potom priznala da folker poseduje pištolj.

Detaljnije u prilogu.

Lukas o Atini Ferari

Podsetimo, Lukas je nedavno gostovao kod Bokija 13, gde je prokomentarisao Atinu Ferari. Folker je tad poručio da ne želi ni da izgovori njeno ime, ali je jasno dao do znanja šta misli o njenim izjavama.

- Sad ću ti reći jednu stvar. Šta je ova, ovaj, onaj… Neću da pominjem. Psihopata ženski, odbegli iz ludnice. Ona što ne zna L da kaže, a priča zadnja tri meseca samo o meni. Kako je sa mnom u vezi, kako mi peglala košulje.I kako mi ta Fevalita, to ide na Jutjub non stop… Neka budala! Ja je poznajem, bila je kod mene tri, četiri puta, ali ne sama, bila je u društvu, nebitno - rekao je Lukas.

1/4 Vidi galeriju Lukas i Maja Foto: Nemanja Nikolić, Printscreen Pink

Na to ga je Boki 13 prekinuo pitanjem da li mu je zaista peglala košulje, a Lukas je u svom maniru odgovorio:

- Ona peglala?! Ona ne zna kako izgleda pegla! Treba da joj daš mapu do kuhinje da dođe!

