Pevač Sloba Radanović danas se pojavio na aerodromu "Nikola Tesla" u Beogradu, po povratku sa nastupa u inostranstvu.

Tom prilikom progovorio je na brojne teme, ali i o nedavnom zadržavanju na aerodromu u Švedskoj, o čemu se prethodnih dana mnogo spekulisalo.

- Nemam traume, aerodrom ima traume od mene. Ne znam da li ćemo Barbara i ja snimiti duet nakon svega. Nije istina da imamo zabranu ulaska u EU, nemamo. Nije bilo ništa do nas, rekli smo kako jeste. Imali su proceduru i to je sve rešeno sada - rekao je pevač.

Oštro reagovao na pitanje o bivšoj ženi

Sloba nije želeo da se osvrće ni na aktuelni sukob između Kije Kockar i Kaće Živković.

- Žurim, auto me čeka. To me ne zanima. Ja i kad vidim pravim se da ne vidim, zaista me ne zanima. Gledam svoja posla - rekao je pevač pred okupljenim medijima.

Pevač je otkrio i da ga u ponedeljak čeka velika životna promena.

- Dve godine se spremam za useljenje - rekao je Sloba, koji je potom ušao u auto i uputio se u nepoznatom pravcu.

Sloba se tada oglašavao na mrežama

Podsetimo, pevač je bio zarobljen je na aerodromu u Švedskoj, o čemu je javno govorio.

- Društvo, definitivno ništa od nastupa u Geteborgu, ostajemo na aerodromu, ne možemo da izađemo sa aerodroma uopšte. Dobili smo zabranu izlaska ne možemo bukvalno da mrdnemo odavde, ovde su nas smestili, ovde spavamo. Ne možemo ni da se vratimo u Srbiju letom koji nam je bio zakazan sutra u Malmeu, nego moramo da se vratimo u Srbiju iz neke zemlje koja nije u Šengenu, sutra ćemo da vidimo kako uopšte možemo da se vratimo u Srbiju i da li možemo, a večeras spavamo ovde. Nije do nas ništa, mi smo sve ispoštovali, sve papire smo imali i celu dokumentaciju, jednostavno organizator nije na nekom spisku u nekom migracionom zavodu, nemam pojma i zbog toga ne možemo da uđemo u Švedsku, tako da eto da znate - rekao je Sloba.

