Slušaj vest

Nadežda Biljić sa mužem Tomom Panićem, zajedno gradi svoju karijeru, a njen život bio je pun uspona i padova.

Pevačica je sad otkrila detalje odnosa sa suprugom, prevarama, a dotakla se i krize na estradi.

O suprugu

- Toma me najviše kritikuje, ali me i najviše hvali. U braku mora da postoji kompromis. I dalje korigujemo neke stvari. Na primer moje kašnjenje. Muž me gura, da nije njega verovatno bih kasnila danas - rekla je i dodala:

1/8 Vidi galeriju "ZARAĐIVAO SAM I DO 6.000 $ DNEVNO" Toma Panić živeo život svetskog DŽET-SETA, a Bijonse i Džej Zi mu bile prve komšije Foto: Privatna Arhiva

- Za Tomu sam pomislila da je onaj pravi. Mi smo od prvog dana bili pravi prijatelji. Živa istina, sve teške situacije su nas ojačale.

Govorila i o krizi na estradi, kako finansijskoj, tako i autorskoj.

- Hit je ono što pevaču legne. Moraš sa pevačem da probaš različite žanrove, da vidiš šta mu leži, šta ne, gde vidiš gde je on svoj na svoje to je hit. Treba da se potrude producenti i pevači. Mada vidim da hitova ima. Mislim da moje kolege treba da prestanu da kopiraju jedni druge žanrovski, onda neće imati manjka hitova. Mnogo hitova je prošlo kroz moje ruke, nažalost. Mislim nažalost, nije kome je rečeno, nego kome je suđeno - rekla je pevačica.

- Kada imaš pravi tim kraj sebe, korak, po korak, kad ideš, pravim, svojim putem, onda je uspeh zagarantovan. Mislim da mojih pet minuta tek dolazi. Bilo je mnogo promašaja u mom životu, saradnika i svega oko mene, sve je to period odrastanja, sazrevanja. Sve ima svoje. Sada imam pravi tim oko sebe.

Osporavali je zbog učešća u rijalitiju

1/9 Vidi galeriju Nadežda Bilić i Toma Panić Foto: ATA images, Sonja Spasić, Printscreen/Instagram

- Bilo je osporavanja jer sam bila u rijalitiju. Ja tu ništa ne mogu da učinim. Bila sam u rijalitiju, smatram da je to jedna velika prilika da izađeš iz anonimnosti. To što ja nisam nekad iskoristila tu popularnost, to je do mene. Nije dobro kad te niko ne voli, ali ni kad te svi vole. Kod mene je situacija ili me obožavaju ili ne mogu očima da me vide. Dokle god ima reakcija to je dobro. Nije teško videti reakciju ljudi kada se pojaviš u prostoriji. Neki vrlo otvoreno pokazuju da te ne podnose, neki se malo foliraju. Ali ta energija koja se ne poklopi, ali i to je u redu, ne može te svako voleti. Kada ti neko očima pokaže da ne želi kontakt sa tobom, ne pružam mu ruku. Nema potrebe da ih imenujem.

Kod muža Tome je njen telefon

- Kod Tome je telefon. Mi imamo uvid jedno drugome i u društvene mreže i u poruke. Kada je zdrav i normalan odnos nema potrebe za tajnama.

Nadežda je prokomentarisala i to što se njene kolege susreću sa momentima da im prilaze devojke i muškarci iako znaju da su oženjeni i udati.

1/5 Vidi galeriju Nadežda Biljić Foto: Kurir, Printscreen Instagram

- Pišu ljudi, nažalost. Kod nas čim vide da imaš burmu na ruci, oni su kao lepak. Ja nemam takva iskustva, ali znam iz priča drugara, prijatelja, da je to strašno.

- Ja moram da se hranim zdravo. Tomu smaram da on počne da trenira, govorim mu da uradi jedan book, da se malo sredi, da odemo za Milano na jedan fashion week. Nadam se da ću uspeti u toj nameri. Zamisli kakav bi Toma bio čovek kad ga niko neće. Ja nemam problem taj da li je on poželjan, da li ga neko gleda, da li ga neko muva. Ja sam sigurna u sebe, znam da sam ja njemu najlepša, da mene želi i baš me briga.

kurir.rs/blic

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: