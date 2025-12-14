Slušaj vest

Maja Berović našla se na udaru javnosti zbog jednog modnog detalja koji je izazvao pravi gnev i brojne negativne reakcije.

Popularna pevačica uslikala se danas na aerodromu u naizgled upečatljivoj modnoj kombinaciji, ali je sav trud oko stajlinga pao u senku zbog zelene životinje okačene oko vrata, koja je mnoge podsetila na davno prevaziđen trend iz devedesetih godina, kada su lisice, kune i ostale životinje služile kao modni dodatak i statusni simbol.

Iako su takvi modni dodaci nekada smatrani poželjnim i modernim, danas izazivaju zgražavanje kod velikog broja ljudi, naročito među borcima za prava životinja, što potvrđuju i brojni komentari ispod njene fotografije:

"Jao Bože, kako ovo ružno izgleda. Mrtvu životinju ovako oko vrata nositi, ta vremena su odavno prošla","Kako bih volela da ovo vidi Karleuša da joj malo očita lekciju","Do sad sam bila tvoj fan", "Pozelenela lisica, "Nosi leš oko vrata"

Prema dostupnim informacijama, sporni modni detalj navodno je napravljen od krzna prave lisice.

Jedva preživela sepsu

Podsetimo, pevačica Maja Berović povukla se nakon porođaja sa javne scene, a samo njeni najbliži su znali da je u tom periodu proživljavala najteže životne trenutke.

Kako je tad objasnila, zbog infekcije noge dobila je sepsu, a doktori su se 20 dana borili za njen život.

- Nikad nisam bila osoba koja je svoj privatan život i probleme iznosila u javnost. Moji fanovi su pomislili da sam se umorila od muzike. Ja sam imala ozbiljan problem i mislila sam da možda mmorati da odustanem od muzike jer se to od bezazlene stvari pretvorilo u noćnu moru - rekala je Maja i dodala:

- Ja sam imala jednu malu ranu na nozi koja se kroz jedan kraći period inficirala i dovela me u stanje sepse i bukvalno su se 20 dana borili za moju nogu i za život na kraju krajeva. To je bilo od bakterije koja je napravila haos u nozi, ja sam posle porođaja bila anemična , moj organizam nije mogao da se izbori sa tim. Ja sam na kraju završila sa pet operacija u roku od 20 dana. Uspeli su da spasu nogu, naravno da se sada mogu nasmejati na tu temu. Ja sam to na kraju krajeva ispričala jer mi zanemarujemo sitnice, ali to ne treba da se radi. Od male stvari može da se napravi ozbiljan problem, iz tog ugla sam mislila da nema izlaza. Razmšljala sam o tome da li ću uopšte imati nogu, sada imam samo 27 centimetara ožiljka na nozi - rekla je pevačica u emisiji "Amidži šou".

