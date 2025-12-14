MIRKA VASILJEVIĆ ZGRĆE VELIKU LOVU OD PRIVATNOG BIZNISA! Evo čemu se posvetila poznata glumica, cene nisu jeftine (FOTO)
Glumica Mirka Vasiljević se sve ozbiljnije posvetila privatnom biznisu, a čini se da joj ovaj poduhvat donosi odlične rezultate.
Ne samo što odlično glumi, čini se da je dobra i u ovom vidu poslovanja koji joj donosi sjajne rezultate.
Zajedno je sa bliskom prijateljicom započela posao pravljenja torti, u kojem su se odlično snašle već od samog početka.
Sada se oglasila na društvenim mrežama i pokazala kako izgleda jedna od torti koju su napravile, a reakcije su bile više nego pozitivne.
Reč je o torti od svežeg voća, pažljivo dekorisanoj, koja je privukla veliku pažnju pratilaca.
Kako stoji na sajtu, cene torti se kreću od 12.000 do 20.000 dinara, u zavisnosti od veličine i dekoracije, a Mirka ne krije zadovoljstvo uspehom koji postiže van glumačkog sveta.
"Sve dođe i prođe"
Podsetimo, Mirka Vasiljević dugo se nije pojavljivala u javnosti, a nedavno je sumirala utiske o 2025. godini.
- Ima tu lepih i manje lepih momenata, trudimo se da zaboravimo manje lepe - rekla je Mirka te je otkrila da li njena deca pišu pisma Deda Mrazu:
- Ovo troje starijih pišu meni, a najmlađa piše Deda Mrazu, iskreno trudimo se da im sve ispunimo, ali ako imaju greške mora sve da se koriguje. - rekla je Mirka:
- Šta si ti napisala Deda Mrazu? - glasilo je pitanje.
- Samo da bude zdravlja i sreće jer kada ima toga, sve ide lagano, to je najvažnije - rekla je Mirka, pa nastavila:
- Sve prođe i nešto novo dođe - poručila je u emisiji "Premijera vikend specijal".
