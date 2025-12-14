Slušaj vest

Sofija Dacić, bivša žena Igora Kojića i bivša snajka pevača Dragana Kojića Kebe napustila je muzičko takmičenje Zvezde Granda. Ove subote predstavilo se osamnaest kandidata kroz devet duela, a baraž je bio na vrhuncu s obzirom da su svi dali svoj maksimum, kako pevački tako i energetski.

– Od vas deset u narednom krugu ima mesta za još šestoro – rekao je Voja Nedeljković i time oduševio sve koji su mislili da će ih mnogo manje proći iz baraža.

1/8 Vidi galeriju Sofija Dacić, bivša žena Igora Kojića i bivša snajka pevača Dragana Kojića Kebe napustila je muzičko takmičenje Zvezde Granda Foto: Printscreen

Šest kandidata koji su se plasirali u treći krug “Zvezda Granda“ iz baraža su Hana Babajić, Sergej Tadić, Anđela Milosavljević, Nina Nikolić, Angela Vlintovska i Osman Nurikić, a od četiri kandidata publika je morala da se oprosti.

Ono što je takođe sve iznenadilo jeste ispadanja iz takmičenja Kebine bivše snajke, Sofije Dacić, koju za sada nećemo gledati u "Zvezdama Granda".

"Keba i cela porodica nisu podržavali njihov brak"

1/5 Vidi galeriju Pevač još uvek čeka na potvrdu za učešće u žiriju Foto: Damir Dervišagić, Damir Dervisagic/Kurir, Kurir Televizija

Podsetimo, Sofija i Igor Kojić venčali su se u tajnosti, ali njihov brak je trajao veoma kratko.

- Igor i Sofija su pre nekoliko dana potpisali sporazumni razvod u jednoj advokatskoj kancelariji na Novom Beogradu i rešili da se svako okrene svojim planovima i životu. Keba je presrećan, kao i cela porodica, jer od samog početka nisu smatrali da je ona pravi izbor za njega - otkriva izvor blizak porodici Kojić.

Dara o Kebinoj snajki

1/5 Vidi galeriju Dara Bubamara Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Inače, Dara Bubamara, koja je takođe član žirija, nije znala da je Sofija Kebina bivša snajka, kada se prvi put pojavila u takmičenju.

- Ja nisam znala da je to Kebina snajka stvarno i ja sam je pohvalila da prelepo izgleda i rekla sam da izgleda kao Severina (smeh). Ona kaže ‘Pa, ja i jesam bivša snajka’, ja u šoku, u šoku! Onda sam zaključila da Kebin sin stvarno ima ukusa. Keba je onako najnormalnije reagovao, čak nikome nije ni pričao - ispričala je Dara kroz smeh i dodala:

- U svakom slučaju jako lepe stvari se dešavaju na snimanju, sve je onako spontano i opušteno. Svi me poštuju i cene - rekla je ona za Grand.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: