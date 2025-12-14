Slušaj vest

Skoro četiri godine Barbara Bobak je izbegavala da govori o razlozima raskida sa Darkom Lazićem, a sada je prvi put otkrila brojne pikantne detalje iz njihove veze.

Iako je i ovog puta pokušala da izbegne da dublje govori na tu temu i da ne otkriva kroz šta je prošla, Barbara se u jednom trenutku slomila i u suzama priznala da je u vezi sa Darkom doživela maltretiranje.

Razgovor na temu Darka u intervjuu za "Scandal!", počeo je pitanjima koliko je bila upućena u to ko je on, do momenta dok nisu ušli u vezu.

- Do momenta dok nisam ušla u estradu stvarno, ali stvarno nisam bila upućena. Znala sam ko je on, ali nisam znala da je sve to uzelo toliko maha. Kada sam ga upoznala on je bio jedan šarmantan, harizmatičan muškarac koji je pokazao interesovanje za mene i koji je mene tretirao lepo. To se tako jednostavno desilo - priznala je.

- Nije on tad bio baš toliko medijski aktuelan. Znala sam za njegov udes, pesme... Išla sam na fakultet, stvarno nisam čitala novine - objasnila je.

Na konstataciju novinara je posle nekog vremena "videla kako stvari stoje", Barbara je rekla:

- Da, i prekinula vezu. Kada sam videla kako stvari stoje.

Na pitanje da li se iz ove perspektive kaje zbog veze sa Darkom Lazićem, Barbara je iskreno priznala.

- Pa naravno... To nije bila... To je veza koja je ostavila na mene neke posledice. Zauvek. Ja jesam shvatila da je to deo mog života s kojim treba da se pomirim, ali si me pitao da li se kajem i kažem da se kajem. Očekivala sam ono ponašanje sa početka veze - istakla je pevačica.

"To je školski primer narcisoidnog poremećaja"

- Nema ni smisla da idem u neke krajnosti i da otkrivam neke stvari sad, posle sto godina. Ja sam vrlo svesna i osvešćena, svega što sam doživela. Ajde da to samo nazovemo samo jednom stručnom dijagnozom, to je jedan narcisoidni poremećaj, školski primer - rekla je Barbara.

"Je l' on tebe maltretirao? On tako na deluje u javnosti", glasilo je naredno pitanje.

- I to je jedna od definicija tog istog poremećaja - kazala je Barbara.

"Izvukao je život iz mene, u ogledalu sam videla mučenu osobu..."

Na pitanje šta joj je najveća bol bila u tom periodu, Barbara je vidno potresena rekla

- To što je izvukao život iz mene u tom periodu. Jesam ga volela, mnogo. Znam šta će da proizađe sada iz ovoga, izbegavam tolike godine da pričam o tome, ni u najgorim stanjima se nisam doticala toga, zamoliću te da me ispoštuješ i da ne nastavljamo uopšte na ovu temu.

"Mislio sam da si ti to prevazišla", rekao je novinar, dok Barbara nije uspela da iskontroliše emocije i rasplakala se.

- Takve stvari se ne prevazilaze jer takve stvari nisu fer. Nije fer da neko doživi takve stvari... - rekla je.

- Da, sebe sam najviše i krivila. Takve osobe te ubede da si ti kriv, iako nisi. To tako stihijski traje... Ja nikad u životu nisam bila loš čovek, pogotovo ne prema njemu. Znam šta sam doživljavala, u tom odnosu, i nije bilo ni malo lepo... Nisam znala kako da se nosim sa tim, kasno sam shvatila i to je to... Treba vreme... Neke žene se nikad ne izvuku iz takvih odnosa, meni je drago što sam se izvukla - priznala je u suzama.

Na pitanje kada je shvatila šta joj se dešava, Barbara je rekla:

- Kada se pogledaš u ogledalo i skapiraš da više ne znaš koga gledaš. Da gledaš u jednu mučenu, mučenu osobu...

"Kad su mislili da sam najviše kul, najlošije sam se osećala"

Na pitanje da li je u tom periodu pila lekove za smirenje i da li je bila depresivna, Barbara je rekla:

- Sve to, da. Kad su ljudi mislili da sam ja najveći car, da sam najkul, ja sam se tad osećala najlošije. To su neke stvari od kojih se čovek... Treba mnogo vremena da se izlečiš. Mislim da televizijska emisija baš nije mesto za to. Bilo je teško, trudila sam se da ne pričam o tome, izbegavala sam tu temu i izbegavaću je zauvek.

Na pitanje da li je pretprela fizičko nasilje, Barbara je zamolila da se promeni tema.

- Možemo li molim te da promenimo temu? Stvarno te molim, stvarno mi je neprijatno. Samo imam da poručim devojkama da se edukuju o narcisoidnim poremećajima i svim tim odnosima, da znaju na vreme da prepoznaju, jer učiti na iskustvu je mnogo teže nego učiti na teoriji - rekla je.

Na pitanje da li sada ima problem sa muškarcima i da li ih zbog toga ne pušta blizu sebe, priznala je:

- Da. Ne puštam ih uopšte... Znaš, ja nisam sposobna da više stvari odjednom rešavam i lečim. Idem korak po korak, jedno po jedno - iskreno je rekla.

Novinar ju je upitao i kakva je bila pre veze sa Darkom i javnog posla, što ju je vidno dotaklo.

- Bila sam mirnija, dosta. Mirnija u glavi... Ja ne znam šta je meni, izvinjavam se - kazala je u suzama.

- Bila sam bezbrižnija, nisam toliko analizirala, nisam se toliko stresirala oko svega, bila sam pod dosta manjom tenzijom, nisam imala probleme sa histerijom, i tako... Večito razmišljam da li ću ja da budem ljudima iz mog okruženja "too much", da li će roditelji da se razočaraju u mene... Zato i nisu, zato što se toliko opterećujem time, a imala sam toliko prilika. Imam čudne strahove i misli.

- Ja sam stekla utisak da ljudi misle da sam ja neka proračunata veštičara koja je imala neki skovani plan, da ne znam ni ja šta... Meni se to samo desilo, sve mi se to samo desilo u životu. Nisam imala to ni na kraj pameti. Ljudi nas ne posmatraju kao ljudska bića, da i mene može nešto da povredi, da može neko da me povredi. I onda, ako će tako da me gledaju, kako god se ja ponašala i kakve god primere davala, onda sam u fazonu da prosto krijem taj deo sebe. Ja ću se jesti narednih pet dana što sam se rasplakala sada i što sam pokazala slabost. Znaš, "pevačica ne treba da plače" - zaključila je Barbara Bobak.

