OD DEDE PORŠE I SPEKTAKL NA NEBU U MELJAKU! Era Ojdanić kupio svom unuku Andriji za 18. rođendan BESNU MAŠINU, zbog poklona svi u neverici... (VIDEO)
Unuk Ere OjdanićaAndrija Ojdanić proslavio je 18. rođendan, a tim povodom mu je deda organizovao gala slavlje.
Na proslavi u njegovom motelu na Meljaku bilo je oko 300 zvanica, među kojima su došli Erini prijatelji, porodica i kolege. Pevač nije krio uzbuđenje zbog rođendana svog unuka a na slavlju je bacao novčanice i pevao pokazavši koliko je ponosan deda.
Ipak, kruna glamurozne i raskošne večeri bio je vatromet napolju kada je nebo zasijalo ali i poklon koji je deda pripremio za unuka.
Pravi šok za Andriju i sve koji su izašli ispred restorana bio je kada su ugledali besnu mašinu.
U pitanju je automobil marke Porše, a gostima su popadale vilice kada su ovo videli, pa je i sam Andrija bio šokiran i nije krio oduševljenje zbog ovog poklona.
Erin unuk progovorio o pevaču
- Najbolji deda što može da postoji. Ja inače to govorim, njega volim najviše na svetu. Mora da se poštuje i ceni slušamo se jedan drugog. Ume nekad da bude strog ali sa potrebom i tako treba da bude - rekao je on na početku slavlja.
