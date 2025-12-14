Slušaj vest

Unuk Ere OjdanićaAndrija Ojdanić proslavio je 18. rođendan, a tim povodom mu je deda organizovao gala slavlje.

Na proslavi u njegovom motelu na Meljaku bilo je oko 300 zvanica, među kojima su došli Erini prijatelji, porodica i kolege. Pevač nije krio uzbuđenje zbog rođendana svog unuka a na slavlju je bacao novčanice i pevao pokazavši koliko je ponosan deda.

Legendarni pevač Era Ojdanić večeras proslavlja punoletstvo svog unuka Andrije Ojdanić u njegovom motelu Foto: Kurir

Ipak, kruna glamurozne i raskošne večeri bio je vatromet napolju kada je nebo zasijalo ali i poklon koji je deda pripremio za unuka.

Era Ojdanić Izvor: Kurir

Pravi šok za Andriju i sve koji su izašli ispred restorana bio je kada su ugledali besnu mašinu.

U pitanju je automobil marke Porše, a gostima su popadale vilice kada su ovo videli, pa je i sam Andrija bio šokiran i nije krio oduševljenje zbog ovog poklona.

Erin unuk progovorio o pevaču

Surovo iskren Foto: Kurir Televizija, Printscreen Pink, Kurir, Kurir Televizija

- Najbolji deda što može da postoji. Ja inače to govorim, njega volim najviše na svetu. Mora da se poštuje i ceni slušamo se jedan drugog. Ume nekad da bude strog ali sa potrebom i tako treba da bude - rekao je on na početku slavlja.

Era slavi punoletsvo unuku (1).jpeg
Era Ojdanić kiti parama sve što vidi
whatsapp-image-20240507-at-5.03.02-pm-1.jpg
Proslava punoletstva unuka Ere Ojdanica, Andrije (12).jpeg

