Rat između pobednice rijalitija "Zadruga 1" Kije Kockar i pevačice Katarine Živković se izgleda ne jenjava.

Sada je Kija ponovo odgovorila Katarini, tako što joj se javno obratila putem svog profila na Instagramu, nakon što je videla intervju koji je pevačica nedavno dala na pitanje o njihovoj svađi.

- Znate šta, ja mislim da je ta tema iskreno dosadna i zaista joj više ne bih davala na medijskom prostoru, tako da eto, ako želite, pitaje me nešto drugo" - rekla je Katarina Živković, a Kockareva joj je sada odgovorila:

- Pre bih rekla da je obratno. Sad videh ovo. Odličan profil. Šta ti je dosadno? Molim te ponovo ko je moj oženjeni dečko iz žandarmerije? Cela nacija čeka a i ja. Što si obrisala sve uvrede koje si lično pisala za mene i one koje si lajkovala. Pozdravi svog dečka Stojketa, on je moj potajni fan i ja njegov za fb mudrolije, tako slatko. Ja hoću tebi da dajem medijski prostor Katarina (kao i sve ove godine lol). Rekla sam da nisam završila s tobom jer si prva počela da lažeš o meni a kad sam ja rekla istinu: "Može nešto drugo". Lol, ne može - napisala je Kija na Instagramu.

Kija joj je velika lekcija

Nakon čitave drame sa Kijom Kockar, pevačica je nedavni otkrila kako će birati ljude koji ulaze u njen život.

- Ko kaže da sam ja pametna? To je život. Život je da pogrešite, da uradite pravu stvar, da naučite iz vaših grešaka. Život je i da naučite i opet pogrešite. Ko šta može da vam zameri? Poenta je da shvatite da niste u centru ničijeg fokusa, da živite život kako vama odgovara, nekad sa više nekad sa manje grešaka - rekla je i dodala:

- Ja sam surovo realna kada me neko iznervira. A do tada ne skidam roze naočare. Prema sebi sam jako realna i samokritična.

