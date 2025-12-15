Slušaj vest

Bivša članica grupe "Hurricane" Ksenija Knežević nedavno se verila za dugogodišnjeg izabranika Nikolu Todorovića Todora. Ksenijin otac, pevač Nenad Knežević Knez, otkrio je da će svadba biti u maju, dok su sad isplivali detalji.

Todor je iz imućne porodice, pa će venčanje biti veliko i neće štedeti za isto.

Ksenija želi bajkovito venčanje, a, iako su mnogi mislili da hoće skromnu svadbu, odlučila se za svadbeno veselje sa velikim brojem gostiju. Ksenijin budući muž ima kuću u Crnoj Gori, gde često provode vreme, dok žive na Vračaru u Beogradu.

Ksenija Knežević se verila Foto: Printscrean

Ona je odlučila da će venčanje biti u Beogradu, kako bi bilo lakše većini gostiju, prenosi "Scandal".

Ksenijin verenik je suvlasnik prodavnica burgera

Nikolin otac je advokat, dok on ima razvijen biznis. Nikola je suvlasnik prodavnica burgera u Beogradu, kojih ima na čak nekoliko lokacija. To ne treba da čudi, s obzirom na to da je strastveni kuvar.

Pokazala verenički prsten

Ksenija je, inače, na društvenim mrežama pokazala verenički prsten.

Slika sa Santorinija pokrenula je odmah lavinu komentara, pa su joj čestitali na veridbi.

Ne propustiteStarsOTKRIVENO ČIME SE BAVI BUDUĆI MUŽ KSENIJE KNEŽEVIĆ! Verenik bivše Uraganke proširio posao na nekoliko lokacija, pare samo kaplju
WhatsApp Image 2024-10-22 at 8.22.01 PM.jpeg
Stars"PRVO DA UDAMO KSENIJU, MORAM DA PREŽIVIM TU SVADBU" Sanja Vučić otkrila šta misli o svađama i ratu pevačica: Oprezno biram prijatelje...
Pink novogodišnji program (35).jpeg
StarsJEDNA IMA OGROMNE GRUDI, DRUGI IZGLEDAO KAO MODNA IKONA, A TU JE I LEPA KSENIJA! Ove žene iz porodice Nenada Kneževića Kneza GRME
Knez Koncert (1).jpeg
Stars"NISMO PRODALI NIJEDNU KARTU" Knez sprema veliki solistički koncert, a sada otkrio sve o debaklu sa kolegom, progovorio o detaljima Ksenijine svadbe
knez-04.jpg