Todor je iz imućne porodice, pa će venčanje biti veliko i neće štedeti za isto.

Ksenija želi bajkovito venčanje, a, iako su mnogi mislili da hoće skromnu svadbu, odlučila se za svadbeno veselje sa velikim brojem gostiju. Ksenijin budući muž ima kuću u Crnoj Gori, gde često provode vreme, dok žive na Vračaru u Beogradu.

Ksenija Knežević se verila

Ona je odlučila da će venčanje biti u Beogradu, kako bi bilo lakše većini gostiju, prenosi "Scandal".

Ksenijin verenik je suvlasnik prodavnica burgera

Nikolin otac je advokat, dok on ima razvijen biznis. Nikola je suvlasnik prodavnica burgera u Beogradu, kojih ima na čak nekoliko lokacija. To ne treba da čudi, s obzirom na to da je strastveni kuvar.

Pokazala verenički prsten

Ksenija je, inače, na društvenim mrežama pokazala verenički prsten.