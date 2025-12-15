Slušaj vest

Goca Tržan poznata je po iskrenosti i britkom jeziku, a ovoga puta je to Luna Đogani osetila na svojoj koži.

Naime, Tržanova je bila gost u njenoj emisiji kada je otvoreno komentarisala učešće u rijalitiju i turbulentne situacije koje je Luna doživljavala u Zadruzi.

"Ja bih te tukla"

Goca je surovo i u lice dala sud o njenom učešću, te je spomenula i Anabelu Atijas.

- Poznajem te otkad si bila dete i moram da ti kažem da nisi normalna što si ušla u to sr*nje. Jesi li ti normalna? Zašto si to uradila sebi? Da sam imala priliku, ja bih te tukla - izjavila je Goca, pa je otkrila šta je rekla Anabeli:

Foto: Miomir Milić

"Sve bih vas zapalila"

- To sam rekla i tvojoj majci. Pitala sam je: "Zašto ono dete za kosu nisi izvukla odande?" Vrlo sam direktna u tom smislu. Rekla sam joj i: "Sve bih vas zapalila". To nije rijaliti, već socijalni eksperiment. Nikada ne bih ušla u takvu vrstu programa. Zadržavam poštovanje prema tebi kao detetu koje je odrastalo pored mene, ali da sam ja tvoj roditelj, izvukla bih te za kosu, pa makar prodala sve, samo da te ne dovedem u situaciju da potpuno odlepiš.

Luna Đogani, ćerka Anabele Atijas, tokom učešća u rijalitiju uplovila je u emotivnu vezu sa Markom Miljkovićem, sa kojim se ljubav nakon izlaska iz rijalitija krunisala brakom. O svom zetu pričala je javno pevačica ističući da joj se mišljenje promenilo.

Foto: ATA images

"Mnogo ga volim"

Anabela i Marko su smirili strasti nakon turbulentnog odnosa i sada jedno za drugo imaju samo reči hvale. Tokom gostovanja u emisiji kod Ognjena Amidžića, pevačica je upitana o tome kakvo mišljenje ima o Miljkoviću.

- Šta iskreno misliš o svom zetu Marku Miljkoviću - glasilo je pitanje.

- Ima li neki pištolj da se upucam ovde - zakukala je Anabela ističući da isto pitanje dobija godinama.

1/5 Vidi galeriju Marko Miljković i Luna Đogani Foto: Petar Aleksić, Antonio Ahel/ATAImages

- Najiskrenije, mnogo ga volim i poštujem. Otac je mojih unučica i hvala mu na tome što je doprineo tome. Stvarno mislim sve najbolje, promenilo mi se mišljenje. Ne mogu biti iste okolnosti tada i sada. Pričamo o tamo nekom zatvorenom prostoru gde su oni bili u nekoj vezi. U momentu kada su se verili, sve se promenilo - objasnila je Atijasova.

