KATARINA LAZIĆ POSVETILA TETOVAŽE DARKU Ima ih čak sedam na telu, evo kakva su značenja: "Nju pogledam u dobrim i lošim trenucima"
Katarina Lazić, supruga Darka Lazića, često pozira u provokativnim kombinacijama ili sportskoj odeći koja otkriva stomak i leđa. Zbog ovog podatka iznenađuje činjenica da ma čak sedam tetovaža na telu, koje nisu na vidljivim mestima.
- Imam ih sedam. Uglavnom nisu na vidljivim mestima. Dve su posvećene Srni, dve su posvećene Darku Laziću, jedna deci moje sestre, jedna mom bratu i sestrama i jedna je rečenica koju pročitam u svim dobrim i lošim trenucima - otkrila je Katarina.
"Volela bih da Darko nije pevač"
Pre nekoliko dana imali smo priliku da razgovaramo sa Kaćom i tada smo je pitali kada kritikuje Darka i da li je naporno biti žena pevača.
- Kad neće da se probudi, kad kasni. Jeste naporno. Više bih volela da nije pevač, da nije poznata ličnost, ali šta da se radi. Devojkama savetujem da beže od pevača i muzičara, da se ne udaju za njih - rekla je kroz smeh.
Ona se osvrnula i na situaciju gde je Petar Mitić u "Amidžiju" odgovorio da je on taj koji bi pre prevario u braku.
- Nemamo komentar stvarno. Darko neka me prevari ako sme - dodala je Kaća.
Na pitanje da li se plaši da ukoliko dođe do neke svađe sa kolegom, može da iznese neke priče o njemu, Lazić je odgovorio:
- Ne. Zato što nemaju šta da iznesu, svi znaju o meni sve, ali nisam tip koji se svađa. Ja uvek gledam da se pomirimo, nismo deca, možemo da porazgovaramo.