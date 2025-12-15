Slušaj vest

Pevačica Tina Amore i Marko Lazić danas su premijerno predstavili duet "Taknuto maknuto", koji označava i prvi zajednički singl ovog muzičkog para. Pratioci su na društvenim mrežama odmah reagovali oduševljeno, a spot je izazvao pravu pometnju među ljubiteljima dobre muzike.

Nakon sedam godina pevanja u beogradskim klubovima i po dijaspori, a na inicijativu menadžera Žareta Božovića, Tina Amore odlučila je da napravi ozbiljan iskorak u karijeri i debituje sa numerom "Taknuto maknuto". Tokom rada na pesmi, pevačica je došla na ideju da je otpeva u duetu sa kolegom, čime je spojila moćne vokale i stvorila nezaboravnu energiju koja odmah osvaja slušaoce.

Spot prati priču o toksičnoj vezi – od strasti i zabave do sukoba i lomljenja stvari – i verno dočarava emocije koje pesma nosi. Vreli kadrovi i hemija između Tine i Marka odmah su privukli pažnju, a reakcije fanova su na mrežama, kako kažu, „eksplodirale“.

Za tekst i muziku zaslužan je Bane Opačić, dok je aranžman uradio Saško Nikolić.

"Već sedam godina pevam, dugo sam radila na sebi i svom glasu, i osećam da je sada pravi trenutak da započnem diskografsku karijeru. Kada mi je Bane Opačić ponudio tekst, odmah sam rekla 'kupujem', a on mi je predložio da to bude duet. Prva osoba koja mi je pala na pamet jeste Marko sa kojim, inače, često nastupam zajedno. Sigurna sam da će se u tekstu pesme pronaći mnoge devojke koje su imale barem jednu burnu ljubavnu vezu", kaže Tina i ističe da je scenario za spot smislila sama:

"Scenario sam sama radila jer sam reči pesme doživela na svojoj koži. Ništa nisam želala da prepustim slučaju, učestvovala sam u svakom detalju i moram reći da je bilo naporno, pogotovo kada smo ušli u dvanaesti sat rada i započeli snimanje na crnoj kocki visokoj koliko i ja (smeh). U jednom trenutku zamalo da se okliznem, ali sve je dobro prošlo," govori Tina za domaće medije i dodaje da uveliko priprema i solo numeru.

Inače, Tina Amore je karijeru gradila nastupajući u beogradskim kafanama i klubovima. Od početka karijere sarađuje sa najvećim estradnim zvezdama, te zajedno sa njima nastupa širom dijaspore na privatnim veseljima, što je dodatno oblikovalo njen autentičan muzički stil.