Slušaj vest

Karolina Gočeva bila je jedna od omiljenih pevačica iz Makedonije, a u jeku slave pratio se svaki njen korak.

Udala se za 6 godina mlađeg

Naglo je nestala sa estradnog neba, a nešto kasnije je izgovorila sudbonosno "da" 2017. godine šest godina mlađem slikaru Mihailu Korubini. Ljubavni par upoznao se tokom snimanja naslovnice njenog albuma „Izvor“.

Njihova svadba bila je nešto specifičnije od svih drugih jer su se venčali u vojnom hangaru na aerodromu Petrovec kod Skoplja koji je bio preuređen za potrebe njihove svadbe.

Pevačicin suprug, Mihail Korubin potiče iz umetničke porodice, dete je poznatog makedonskog slikara i majke dizajnerke.

Foto: Printscreen YouTube

Mihail je magistar likovne umetnosti, a njegova dela su izlagana u Sofiji, Torontu, Njujorku.

Buran ljubavni život

Ljubavni život Karoline bio je tema medija i pre nego što se udala za ovog umetnika. Kako su mediji tada pisali, nakon veze sa skopskim biznismenom uplovila je u romansu sa bogatim Grkom koji je imao fabriku tekstila.

1/8 Vidi galeriju Karolina Gočeva nekad i sad Foto: Promo, Printskrin Youtube

Kako se navodilo u to vreme, bila je i četiri godine u vezi sa Aladinom Dinom Balićem, a pisalo se i da je u vezi sa skopskim kafedžijom Grozdanom, ali i sa Mihajlom Ražnatovićem, Arkanovim sinom.

Njena karijera doživela je vrhunac kada je snimila duestsku pesmu sa pokojnim Tošetom Proeskim.

Sve aktuelnosti o estradi pogledajte ovde: