"PEVAO SAM ZA 1.000 DINARA" Era Ojdanić o cenama nastupa, udario na kolege: Samo neka budu čestiti...
Era Ojdanić preko četri decenije aktivno radi i peva, te je zaradio pravo bogatstvo i svojoj porodici obezbedio sve što je potrebno.
Pevač je otkrio da uprkos svemu, nikada nije odbijao ponude pa ni one najmanje plaćene.
"Pevao sam i za 1.000 finara"
- Najbitnije je da radiš 60 godina i da zaradiš i da budeš prisutan sa svojim narodom. Ja pozdravljam sve moje mlađe kolege, sjajni su umetnici i pevači, dosta njih lupaju po nekim cenama, da to nije zdravo. Treba prilagoditi cenama plata i onima koji će doći da ih gledaju i slušaju na koncertima. Samo neka budu čestiti i zaradiće! Ja se nikada nisam libio da pevam za hiljadu i za pet hiljada dinara, 100.000 maraka sam zaradio u Ritopeku - rekao je pevač u Premijera Vikend Specijalu.
Iznenadio unuka
Era nije žalio para ni kada je unuku proslavio 18. rođendan, te se o njegovom poklonu dugo pričalo.
Pravi šok za Andriju i sve koji su izašli ispred restorana bio je kada su ugledali besnu mašinu.
U pitanju je automobil marke porše, a gostima su popadale vilice kada su ovo videli, pa je i sam Andrija bio šokiran i nije krio oduševljenje zbog ovog poklona.
"Volim ga najviše na svetu"
Podsetimo, na rođendanu Erin unuk je iskreno govorio o njihovom odnosu i priznao da dedu voli najviše na svetu.
- Najbolji deda što može da postoji. Ja inače to govorim, njega volim najviše na svetu. Mora da se poštuje i ceni slušamo se jedan drugog. Ume nekad da bude strog ali sa potrebom i tako treba da bude.
