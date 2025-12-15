Slušaj vest

Era Ojdanić preko četri decenije aktivno radi i peva, te je zaradio pravo bogatstvo i svojoj porodici obezbedio sve što je potrebno.

Pevač je otkrio da uprkos svemu, nikada nije odbijao ponude pa ni one najmanje plaćene.

"Pevao sam i za 1.000 finara"

- Najbitnije je da radiš 60 godina i da zaradiš i da budeš prisutan sa svojim narodom. Ja pozdravljam sve moje mlađe kolege, sjajni su umetnici i pevači, dosta njih lupaju po nekim cenama, da to nije zdravo. Treba prilagoditi cenama plata i onima koji će doći da ih gledaju i slušaju na koncertima. Samo neka budu čestiti i zaradiće! Ja se nikada nisam libio da pevam za hiljadu i za pet hiljada dinara, 100.000 maraka sam zaradio u Ritopeku - rekao je pevač u Premijera Vikend Specijalu.

Iznenadio unuka

Era nije žalio para ni kada je unuku proslavio 18. rođendan, te se o njegovom poklonu dugo pričalo.

Pravi šok za Andriju i sve koji su izašli ispred restorana bio je kada su ugledali besnu mašinu.

U pitanju je automobil marke porše, a gostima su popadale vilice kada su ovo videli, pa je i sam Andrija bio šokiran i nije krio oduševljenje zbog ovog poklona.

"Volim ga najviše na svetu"

Podsetimo, na rođendanu Erin unuk je iskreno govorio o njihovom odnosu i priznao da dedu voli najviše na svetu.

- Najbolji deda što može da postoji. Ja inače to govorim, njega volim najviše na svetu. Mora da se poštuje i ceni slušamo se jedan drugog. Ume nekad da bude strog ali sa potrebom i tako treba da bude.

