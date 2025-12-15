Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Džidža Stojković i njen partner Milan već nekolik dana borave na Staroj planini. Oni su otišli na odmor nakon teškog perioda kada je ćerka Dragana Stojkovića Bosanca izgubila bebu u drugom mesecu trudnoće.

Kurirov paparaco uhvatio ih je nedavno ispred hotela na planini, a sada se oglasio i Milan koji je pokazao kako sa svojom izabranicom provodi vreme.

On je objavio njihovu fotografiju na Instagramu nastalu tokom šetnje planinom. Oni svoj boravak na Staroj planini koriste da što više budu na svežem vazduhu. Oboje su nasmejani što pokazuje da im odmor prija i da su dobro raspoloženi.

Aleksandra Džidža Stojković sa dečkom Milanom na Staroj planini Foto: Printscreen Instagram

Pre nekoliko dana oglasila se i Džidža, koja je na svom profilu pokazala da i na odmoru misli na svoje telo i zdravlje. Ona je napravila selfi u teretani i fotku objavila na svom Instagram storiju.

Podsetimo, da je Džidža izgubila bebu otkrio je njen otac prilikom jednog od snimanja "Pinkovih zvezda"

Na pitanje o trudnoći samo je kratko rekao:

- Nije baš dobro, izgleda da će morati ponovo, sve sam rekao.

Inače, Džidža i Milan već su dugo zajedno, žive pod istim krovom, a upoznali su se preko zajedničkih prijatelja.