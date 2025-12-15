Slušaj vest

Danas je u Beogradu održana konferencija za medije na kojoj su govorili članovi porodice i prijatelji pokojnog kralja narodne muzike Šabana Šaulića.

Osnovana je fondacija “Šaban Šaulić” koja će pomaganti mladim talentima iz sveta muzike, a na konferenciji je bilo reči i o velikom humanitarnom koncertu “Verujem u ljubav” koji će se održati 17. februara u Plavoj dvorani Sava centra.

Na konferenciji su pored supruge legendarnog pevača Gordane Šaulić i ćerke Ilde Šaulić, govorile i Marija Šerifović i Aleksandra Prijović govorile o legendarnom pevaču i nezaboravnim uspomenama.

Prvi susret sa legendom

Prija je progovorila o prvom susretu sa Šabanom kada je imala samo 14 godina.

- Mnogo je anegdota i priča, zbog toga sam i rekla da treba istaknuti kakav je Šaban bio čovek. Ja osim tog nastupa sa 14 godina imala sam još mnogo anegdota sa Šabanom. Ja sam više od pola života prijatelj sa Šaulicima, ali ću se sada prisetiti jednog trenutka. Bila sam sama na aerodromu i tako sedim ja i prilazi mi neko otpozadi i kaže: " Ej mala, gde si ti?" Ja gledam i vidim-Šaban. Malo smo razgovarali i on kaže meni: "Aj da ti kupim nešto za uspomenu!" Tada mi je kupio parfem koji i dan danas čuvam - govorila je Aleksandra.

Čuvanje uspomene

Emotivnim rečima se medijima prva obratila supruga legendarnog pevača Gordana Šaulić, koja je otkrila detalje budućeg delovanja fondacije.

- Ovo je jedan od najznačajnijih ujedno i najemotivnijih dana za moju porodicu, Šabanove prijatelje, saradnike i za mene.

Sve ove godine trudimo se kao njegovi najbliži da očuvano uspomenu i da podsećamo na ogromnu zaostavštinu koju je Šaban ostavio muzici. Šaban je bio čovek koji je uvek davao šansu mladim talentima, bodrio ih, komponovao pesme za njih, trudio se da svakome pomogne - rekla je Gordana Šaulić.

Fondacija "Šaban Šaulić"