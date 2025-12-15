Slušaj vest

Pevačica Vesna Zmijanac, koja je operisana pre nekoliko dana u Urgentnom centru, danas je izašla iz bolonice. Po nju je došao zet Relja Popović i njih dvoje su taksijem otišli kući.

Vesna je, kako što se može videti sa ekskluzivnih fotografija Kurira, izašla iz bolnice kamuflirana, nosila je kapu, šal i naočare. Relja je bio vidno raspoložen i nasmejan je razgovarao sa medicinskim osobljem, koji ga je uputio u zdravstveno stanje pevačice. Kako smo saznali od bliskog izvora, Vesna se oseća dobro i trebalo bi da se za mesec dana javi na kontrolu.

Urađena tri stenta

Podsetimo, Vesna je operisana pre četiri dana, kada joj je urađena revaskularizacija na arteriji, a intervencija je sprovedena zbog hitnosti njenog stanja. Tom prilikom joj je ugrađeno tri stenta koji otpuštaju lek – naveo je tad naš izvor, koji je dodao da je Vesna imala ozbiljno suženje, odnosno začepljenje na jednom od najvažnijih krvnih sudova srca, glavnom stablu leve koronarne arterije.

Ovom intervencijom je protok krvi vraćen, što sprečava infarkt i poboljšava rad srca. Tri stenta znače da je suženje bilo duže ili na više mesta - pojasni je tada izvor.