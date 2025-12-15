Slušaj vest

Boki 13 progovorio je o svom privatnom životu, porodici i prijateljima.

Makedonski šoumen nikada nije krio koliko je vezan za majku, a sada je otkrio da je pred ocem imao tajne.

Odnos sa roditeljima

- Mi smo imali različite poglede. Nikad u životu pred majkom nisam imao ni jednu tajnu, a pred njim jesam. Plašio sam se očeve njegove reakcije. Kada je želeo da me ukori ili ukaže mi na nešto, nije to radio na pravi način, već onako da te ili uplaši ili "natera" da lažeš - govorio je Boki na TV Hype i dodao:

- Zajednica mojih roditelja je jedna skromna, topla i pre svega zajednica puna ljubavi. Ništa devijantno nema u mojoj porodici, možda sam ja taj najdevijantniji - rekao je Boki kroz smeh.

Foto: Nemanja Nikolić

Predmet podsmevanja

Jovanovski je priznao da su mu se najbliži podsmevali, familija, prijatelji, a čak i neki sa kojima je bio u ljubavnom odnosu.

- Bio sam predmet podsmeha familije, ali i prijatelja. Čak neki ljudi sa kojima sam bio u emotivnom odnosu su se takođe podsmevali. Sve sam znao i bio svestan, ali sam lagao sebe da će se to promeniti. Nisam imao hrabrosti, hteo sam da budem bitan, ali na pogrešan način. Imao sam slavu, novac, popularnost, svesno sam dopuštao da me lažu i mažu... Kada presečeš ostaneš kratak materijalno, emotivno, svakako - priznao je Boki za Hype TV.

1/6 Vidi galeriju Boki 13 Foto: prv. mk, Printscreen/Youtube, Instagram

"Ljudi su malodušni, mizerni i sebični"

Bojan je prokomentarisao to što mu je familija u jednom trenutku okrenula leđa.

- Ja nisam kriv jer sam ja svima pomogao koliko sam mogao. Kada god sam bio u prilici da nekome učinim, ja sam činio. Kad se to dogodi shvatiš da su ljudi malodušni, mizerni i jako sebični. Tada sam shvatio da ja treba da budem sebičan. Ja sam danas, od celog mog života do sada, najsebičniji. Prvo ja, moji roditelji, pa sve ostalo. Da me kontaktira bilo ko, nema razgovora, nema kompromisa. Nikome neću da odmognem ali ne više ni da pomognem. Kada nekog precrtam, ja sam ga precrtao. Nikada se ništa nije dogodilo što bi pomerilo moje samopouzdanje.

Boki 13 napravio lom na koncertu Miroslava Ilića: