Nermin Handžić jedan je od pevača koji će se pojaviti na sceni Sava centra 17. februara na koncertu koji će biti posvećen Šabanu Šauliću.

To je najavljeno na konferenciji za medije koja je organizovana povodom osnivanja fondacije "Šaban Šaulić" koja će pomagati mladim muzičkim talentima. Predstavnicima medija obratili su se Gordana i Ilda Šaulić, Marija Šerifović, Aleksandar Sofronijević, Aleksandra Prijović i Nermin, koji je kasnije istakao da mu je čast što će biti deo ovog velikog događaja.

Pevaš li nekada Viki i Tašketu nešto od Šabana?

- Mi uvek pevamo nešto od Šabana. Moj opus repertoara je 80 posto Šabanovih pesama. Nismo još odlučili koju pesmu ću pevati na koncertu, ali koja god da je, to su sve veliki hitovi.

Da li postoji neka njegova pesma koju posebno voliš?

1/5 Vidi galeriju Nermin Handžić Foto: Nemanja Nikolić, Goran Jovanović

- Sve. Na to pitanje mi je najteže da odgovorim.

Ti si pevao i na koncertu u Šapcu kada su bili organizovani Dani sećanja na Šabana Šaulića.

- Prvi koncert koji se desio što se tiče ovog projekta u Šabanovu čast bio je u njegovom rodnom gradu Šapcu. Jako sam zadovoljan kako su me prihvatili Šapčani i ovom prilikom im se zahvaljujem. Mislim da ću opravdati očekivanja i na ovom koncertu.

Da li je tada bila veća odgovornost jer je Šabac ipak njegov rodni grad.

- Šapčani su dobro znali kako je Šaban pevao, oni nisu naivni kada je muzika u pitanju.

Kako suzbijaš tremu?

- Nemam tremu kada nastupam, verovatno imam veću tremu kad sa vama razgovaram. Od sedme, osme godine sam na sceni.

Nermin Handžić - 80 posto mog repertoara na nastupima su pesme Šabana Šaulića Izvor: Kurir

Šta ćeš da radiš ako Darku Laziću i Emiru Habiboviću "otmeš" titulu Šabanovog naslednika?

- Ja ne bih to tako rekao da je neko Šabanov naslednik. Marija je dobro rekla da se neće pojaviti Šabanov naslednik, nama je čast što nas uvrste u mlade pevače koji lepo pevaju njegove pesme.

Mnogi se pitaju na mrežama šta se dešava sa tobom, da li spremaš nešto novo.

- Pripremamo mnogo toga. Posle Violetinog albuma, izaći će i moj. Imaćemo duet na njenom albumu.

A ljubav? Da li je ona devojka koja je s tobom bila na proslavi rođendana Andreja Taškovića i dalje prisutna?

Foto: Nemanja Nikolić

- Jeste. Sve je pod kontrolom, što ne bi bilo.

Znači nisu te ponele slava i popularnost?

- Ja sam tako odgojen, prvo bi me otac mnogo naribao da čuje nešto, a sa druge strane i Taške, ali ja nisam takav. Odgojen sam tako da me ništa ne ponese.