I ova nedelja je, drage moje abronošice, bila i te kako burna. Glavni akteri su dva poznata glumačka imena, lica koja publika godinama gleda i u pozorištu i na malim i velikim ekranima. Radnja se, doduše, odvijala još tokom leta, ali su akteri do poslednjeg trenutka pokušavali da zataškaju bruku i skandal, koji je pretio da izađe iz okvira filmskog seta. Kao što vidite, nisu uspeli.

Jednog ćemo, iz razumljivih razloga, nazvati Šuša, a drugog Muša.

Sve se odigralo na snimanju domaćeg filmskog projekta, koji je već u startu pratio glas da "nije lak za rad". Prema izvorima bliskim produkciji, varnice su se pojavile onog trenutka kada je postalo jasno da su i Šuša i Muša bacili oko na istu ulogu. Obojica su smatrala da im ona "pripada", jedan zbog iskustva i statusa, drugi zbog trenutne popularnosti i "jakog imena na plakatu".

U početku je sve izgledalo kao bezazlena razmena mišljenja, ali je vrlo brzo preraslo u otvoreni verbalni sukob. Tonovi su se povisili, reči postajale sve teže, a nervoza se širila setom brže nego kablovi za rasvetu. U jednom trenutku u raspravu su morali da se uključe i producenti, koji su pokušavali da objasne da film ne može da se snima dok se sujete ne ostave po strani.