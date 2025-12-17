ABRONOŠA OTKRIVA: OVO SE DO SAD NIJE DOGODILO NA JAVNOJ SCENI! Šuša i Muša se posvađali na krv i nož, prekinuto snimanje zbog sukoba
I ova nedelja je, drage moje abronošice, bila i te kako burna. Glavni akteri su dva poznata glumačka imena, lica koja publika godinama gleda i u pozorištu i na malim i velikim ekranima. Radnja se, doduše, odvijala još tokom leta, ali su akteri do poslednjeg trenutka pokušavali da zataškaju bruku i skandal, koji je pretio da izađe iz okvira filmskog seta. Kao što vidite, nisu uspeli.
Jednog ćemo, iz razumljivih razloga, nazvati Šuša, a drugog Muša.
Sve se odigralo na snimanju domaćeg filmskog projekta, koji je već u startu pratio glas da "nije lak za rad". Prema izvorima bliskim produkciji, varnice su se pojavile onog trenutka kada je postalo jasno da su i Šuša i Muša bacili oko na istu ulogu. Obojica su smatrala da im ona "pripada", jedan zbog iskustva i statusa, drugi zbog trenutne popularnosti i "jakog imena na plakatu".
U početku je sve izgledalo kao bezazlena razmena mišljenja, ali je vrlo brzo preraslo u otvoreni verbalni sukob. Tonovi su se povisili, reči postajale sve teže, a nervoza se širila setom brže nego kablovi za rasvetu. U jednom trenutku u raspravu su morali da se uključe i producenti, koji su pokušavali da objasne da film ne može da se snima dok se sujete ne ostave po strani.
Kako to obično biva, pokušaji smirivanja situacije samo su dodatno dolili ulje na vatru. Snimanje je na kraju prekinuto, i to ne nakratko, već na duže vreme. Statisti su sedeli sa strane, ekipa je gunđala, a vreme je prolazilo. Konačnu odluku o podeli uloga morao je da donese sam reditelj, koji se, prema svedočenjima, našao između čekića i nakovnja.
Atmosfera na setu bila je, blago rečeno, mučna. Glumci su bili nervozni, iscrpljeni, a dodatni problem predstavljala je činjenica da su svi već satima bili i gladni i žedni. A kada se na glad i žeđ nadovežu povređene sujete i takmičarski duh, recept za skandal je zagarantovan.
Iako su Šuša i Muša kasnije pokušali da ostave utisak da je sve rešeno u hodu i da se radilo o kreativnim nesuglasicama, ljudi sa seta tvrde da su odnosi ostali zategnuti do kraja snimanja. Osmesi su bili rezervisani za kamere, dok su se iza njih razmenjivali hladni pogledi i tišina bila glasnija od svake svađe.
Film je, naravno, završen, ali se ova epizoda i dalje prepričava po hodnicima produkcijskih kuća kao još jedan dokaz da su na domaćoj filmskoj sceni sujete često veće od budžeta.
Pitanje je trenutka kada će ovo odjeknuti na duplerici.