Vanja Mijatović nedavno se počastila nekretninom u Dubaiju, a sada je za domaće medije otkrila da se tu ne zaustavlja i priznala šta sledeće ima u planu.

U Premijera Vikend Specijalu priznala koja je sledeća destinacija na kojoj želi da kupi stan.

- Kupila sam stan, to je bila moja želja, ali ne zaustavljam se tu, naredni plan mi je da kupim stan u Hurgadi - rekla je Vanja pa je otkrila da u januaru ide u Egipat:

Vanja Mijatović Foto: Kurir Televizija

- Idem da vidim stanove, da vidim šta ima, ulažem, a kod kuće jedem paštetu.

Prezime nije menjala

Vanja Mijatović nedavno se razvela nakon dve godine braka, te je otkrila zbog čega sa Instagrama nije obrisala fotografije sa bivšim mužem.

Vanja je istakla da je mnogi kritikuju što na mrežama čuva uspomene iz braka.

- Ne vidim neki poseban značaj u tome, iskreno, ne bavim se nešto Instagramom i to me svi kritikuju. Nemam neki poseban razlog što tu stoji. Mislim da ću izbrisati ceo Instagram i da ću krenuti od početka, tako osećam da treba da uradim - rekla je pevačica.

Ona je objasnila i da prezime nakon udaje nije menjala, ali je zato pre nekoliko godina odlučila da promeni ime.

- Moje pravo ime je Ivana, ali sam promenila ime. Mama mi je dala dva imena kada sam se rodila, a ceo život me svi zovu Vanja. Često je dolazilo do zabuna, na primer na aerodromu, često se kupuje nova karta, prosto ljudi nisu znali da se zovem Ivana. Promenila sam i u dokumentima, sada sam Vanja Mijatović zdravo - rekla je ona.

