Decembar je mesec u znaku praznika, a mnogi su već u njegovim prvim danima okitili jelku i stanove sa novogodišnjim ukrasima.

Dragica Zlatić se sada pohvalila svojom prazničnom atmosferom, te je pokazala kako je od doma napravila bajku.

Novogodišnja čarolija

Pevačica je okitila jelku, ali i kompletnu dnevnu sobu i to sa puno detalja.

Novogodišnje drvo je puno crveno belih detalja, ali i čitava soba odiše sličnom nijansom. Pevačica je svuda postavila Deda Mraziće, patuljke, pahuhlje, irvase, ukrasne kugle i razne druge praznične đakonije.

Kuća na Goliji kao iz bajke

Pevačica je nedavno pokazala i rodnu kuću koja se nalazi na Goliji i oduševila pratioce prirodom i porodičnim domom u kom je odrasla.

Dom bake i deke podseća na one kuće iz bajki našeg detinjstva, a pravljena je od kamena i drveta. Pevačica se podsetila trenutaka odrastanja i priznala koliko joj znači provedeno vreme na ovom mestu.

- Moje selo, moja Golija. Najlepša planina na svetu, divlja, čista, posebna (za sada još uvek dobrim delom netaknuta priroda i nadam se da će tako i ostati). Kuća moje babe i dede maminih roditelja, gde sam provodila svaki raspust sa svojim sestrama, braćom i tetkom. Svi dođemo i svi spavamo u dve prostorije, i zamislite nikad nije bila gužva. Samo smeh, graja, babina vruća pogača, sir, kajmak i dedina pršuta. Snegovi od dva metra… Spuštanje na džaku punjenom slamom, improvizovanim skijama i sankama. Sada više nema nikoga, ali ne samo u našoj kući, već i u celom selu, ponegde neko, ali u celom kraju ni 30 ljudi - napisala je Dragica i dodala:

- U školi je sada samo jedan đak. Ne mogu da vam objasnim moju količinu ljubavi prema ovoj kući i ovoj planini zato se i trudim da koliko god mogu održim ovu kućicu sa kredencom starim, pa skoro 100 godina. Ali, ako se krene u šetnju, Boga mi bez petardi i spreja ne bi smela, jer medo šeta tuda negde okolo i divlje svinje. Pored naše kuce se nalazi blago, a to je crevo sa vodom koja izvire malo iznad naše kuće, a to vam je od prilike skoro dve hiljade metara nadmorske visine.

