Dok publika vidi samo reflektore, luksuzne automobile i prepune klubove, prava istina o zaradi na estradi ostaje dobro čuvana tajna. Mnogi veruju da su pevači bogati, bezbrižni i moćni, a iza scene vlada surova borba za opstanak.

Foto: Shutterstock

Dugogodišnji estradni menadžer (ime poznato redakciji) otkriva kako funkcioniše sistem u kojem hit često znači još veći dug.

Naš sagovornik sarađivao je s najvećim imenima domaće estrade. Sad je odlučio da za Kurir otkrije kako se zapravo deli novac i zašto mnogi pevači, uprkos ogromnoj popularnosti, nemaju ni dinara na računu.

Pregledi pune ego

- Mnogo me nerviraju priče o avionima i kamionima na estradi. Skoro ništa od toga nije tačno. Da razjasnim odmah na početku, nastup od 10.000 evra ne znači 10.000 evra u džepu. Od honorara se skidaju određeni procenti, pa tako menadžeri uzimaju 20-30 odsto, bend 10-20 odsto, za produkciju, put, garderobu i šminku do 15 odsto, a na poreze još 10-15 odsto. Na kraju, pevaču često ostane manje od polovine onoga što se priča po estradi. Iako se misli da su klubovi najisplativiji, istina je drugačija. Svadbe i privatna veselja donose najviše čistog novca, a honorari se isplaćuju najčešće na ruke. Tu nema reklame, ali je iznos siguran. Zvezde koje gledate svake subote na televiziji često i žive od tih svadbi. Tu je jedini pravi keš - priča menadžer.

Najveći problem, prema njegovim rečima, nije manjak posla, već pogrešna slika uspeha.

1/4 Vidi galeriju Pevači Foto: Shuttestock, Fer Gregory/Shutterstock, Shutterstock

- Više od 90 odsto estrade vozi skupa kola na lizing, iznajmljuju skupe satove ili nose "fejk", a garderobu i kredite koje podižu za nove albume i spotove nikad ne vrate. Ima pevača koji imaju milione pregleda na Jutjubu, a nemaju para za gorivo. Ti pregledi se preuveličavaju, jer od milion klikova retko ko može da živi, posebno na domaćem tržištu. To je iluzija. Pregledi pune ego, a ne novčanik. Ako ćemo iskreno, od pevača najviše profitiramo mi menadžeri, vlasnici klubova i produkcijske kuće. Pevač je često samo lice posla. Ako ne zna da vodi finansije, sistem ga samelje. Kad neka pesma postane hit, svi hoće deo kolača - i autor, aranžer, producent, izdavač, PR, menadžment. Pevač često ostaje poslednji u redu. Estradna scena se deli na one koji rade pametno i ćute i one koji jure naslovne strane. Najgori potez je kad pevač poveruje sopstvenom PR - dodao je on.

Menadžer je ispričao sve i o takozvanim estradnim crnim listama koje su najveći strah za pevače.

Foto: Printscreen/ YouTube/ Grand Production

- Malo se u javnosti zna o neformalnim crnim listama. Na njih se često dolazi i kad se napravi samo jedan pogrešan potez. Na primer, najčešće zbog svađe s vlasnikom kluba ili lošeg odnos s menadžerom. Posle te niko od njih više ne zove. Vlasnici su ti koji diktiraju cenu, a neki menadžeri uzimaju proviziju ispod stola - zaključuje naš sagovornik.

Foto: Kurir

