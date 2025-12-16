Slušaj vest

Pop zvezda Jelena Karleuša nastavlja da širi svoj biznis u bjuti industriji. Nakon što je ranije lansirala sopstveni parfem i mirisni mist, na isti korak odlučile su se i njene naslednice Nika i Atina. Reč je o projektu koji nosi snažnu ličnu notu, budući da je čitava kolekcija inspirisana i posvećena upravo Jeleninim ćerkama.

Kolekciju čine dva mirisa nazvana po Jeleninim naslednicama, koje će ujedno biti i glavni promoteri. Ideja je da mirisi ne budu samo luksuzni proizvodi, već i simbol porodične povezanosti i snage ženskog duha.

Tim koji pobeđuje

Jelena Karleuša u novom projektu Foto: Nemanja Nikolić, Antonio Ahel/ATAImages, Instagram/karleusastar, Ana Paunković, Screenshot, Petar Aleksić

 Osmislila sve sama

Poznato je da Jelena negu i modu smatra svojim životnim poslom, a ovom kolekcijom želela je da spoji luksuzni lifestyle sa porodičnim vrednostima. Svaki detalj od bočica do mirisnih nota osmišljen je da odražava autentičnost i stil njene porodice.

Kolekcija već sada privlači veliku pažnju javnosti pre svega zbog emotivne priče koja stoji iza nje.

Ne propustiteStars"ZA NOVU GODINU NISAM IMALA ŽELJU DA SE LJUBIM, KUĆI SAM ZATEKLA HAOS" Karleuša šokirala najnovijom izjavom: Dogodio se presedan
screenshot-13.jpg
StarsPOMIRILI SE JK I NUĆI: Neće više zla teta Jeca da te dira, a želim ti da ti baka Cece ne rasteruju publiku na koncertima
jk.jpg
StarsŠVORC SAM, DINARA NEMAM, ALI SAM SREĆNA! Jelena Karleuša za Kurir: S Duškom sam u modernom braku, komuniciramo preko advokata!
image1.jpg
Stars"ONA JE VELIKA ZVEZDA, NE BI SEBI DOZVOLILA DA PEVA O TOME" Ljilja Stanišić o novim pesmama JK, njena reakcija je HIT (VIDEO)
ljilja-jk.jpg

Lepa Lukić Izvor: Kurir