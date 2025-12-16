Slušaj vest

Pop zvezda Jelena Karleuša nastavlja da širi svoj biznis u bjuti industriji. Nakon što je ranije lansirala sopstveni parfem i mirisni mist, na isti korak odlučile su se i njene naslednice Nika i Atina. Reč je o projektu koji nosi snažnu ličnu notu, budući da je čitava kolekcija inspirisana i posvećena upravo Jeleninim ćerkama.

Kolekciju čine dva mirisa nazvana po Jeleninim naslednicama, koje će ujedno biti i glavni promoteri. Ideja je da mirisi ne budu samo luksuzni proizvodi, već i simbol porodične povezanosti i snage ženskog duha.

Tim koji pobeđuje

Osmislila sve sama

Poznato je da Jelena negu i modu smatra svojim životnim poslom, a ovom kolekcijom želela je da spoji luksuzni lifestyle sa porodičnim vrednostima. Svaki detalj od bočica do mirisnih nota osmišljen je da odražava autentičnost i stil njene porodice.

Kolekcija već sada privlači veliku pažnju javnosti pre svega zbog emotivne priče koja stoji iza nje.