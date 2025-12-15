Slušaj vest

Pevačica Dunja Ilić najavila je povratak na muzičku scenu nakon višegodišnje pauze. I dok planira sve ono što želi da ostvari, Dunja je naišla na problem. Članovi njenog starog tima, kako je napisala na Instagramu, obrisali su s Jutjuba sve ono što je ranije plasirala.

Pevačica je zbog ovoga najavila tužbu. Ona je na Instagram storiju objasnila zašto njenih starih pesama više nema na Jutjubu, ali i zbog čega joj je stopirano objavljivanje albuma.

- Zbog prekida saradnje sa delom saradnika, sve platforme na kojima su se nalazile moje pesme, albumi i spotovi biće ugašene - napisala je Dunja Ilić.

Naglasila je da je birala pogrešan tim za saradnju i da je za ovu situaciju upravo iz tog razloga sama sebi kriva.

- Krivica je moja, imam dovoljno godina da znam da sa ljudima koji su deo estrade ili to žele da budu, ne mogu da funkcionišem - zaključila je.

Ona dalje navodi da će da pokrene i tužbu, ali da u javnosti neće dalje komentarisati ovaj slučaj.

- Imena bivših saradnika nikada neću spomenuti, niti ih blatiti, osim ako se ružno ponašanje prema meni nastavi - završila je Dunja, koja je poručila da stori može da bude izbrisan, ali tužba ne.

Podsetimo, Dunja je odrasla u bogataškoj porodici, otac joj je bio milioner, ali je bankrotirao i porodica je ostala bez ičega. Iz vile se preselila u kolibi, o čemu je javno pričala.

Foto: Facebook / Dunja Ilic

- To je bio trenutak kada smo ostali u jednoj kolibi u Mionici, koja je imala zemljano kupatilo, miševe, nismo imali zidove kako treba, cevi su se ledile… To je stvarno bio jedan život na ivici. Strašno smo teško živeli ta dva meseca, ali pošto sam dobra kuvarica, bukvalno sam od ničega, od nekih špageta i onoga što nađem u kući, pravila hranu svaki dan. Tu sam se dosta i njemu pokazala i dokazala - ispričala je Dunja Ilić za Hajp.