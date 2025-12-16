Slušaj vest

Horoskop je jedna od najčitanijih tema pred kraj godine jer nas sve zanima šta nam zvezde predviđaju u narednih 12 meseci. Kada je reč o estradnim ličnostima, poznato je da dosta njih ima svoje lične astrologe, koji im gotovo svakodnevno daju savete i gledaju natalne karte.

Zato smo odlučili da sa Vesnom Lončarević, koja je putovanjem u Indiji otkrila novu metodu astrologije - Anuradha - vedska astrologija - razgovaramo o tome šta u 2026. očekuje poznate ličnosti. U ovom čitanju odlučili smo da Vesna pogleda prognoze za dame sa estrade.

Ceca Ražnatović: U narednoj godini pokazuje dečka

- Godina na izmaku Ceci Ražnatović donela mnogo lepog - spokoj, uživanje, druženje, zabavu - nije joj bilo dosadno, nije bila usamljena ni na emotivnom planu, što otkrivaju jaki aspekti za tajnu romansu, ali ćutanje na tu temu upravo se i očekuje od njenog Meseca u Škropiji. Ceci zaista prija da čuva intimu, ali moraće da izađe iz kuće. Godina 2026. od nje traži da se vrati pod reflektore u punom sjaju i bez oklevanja. Kad u junu Mesec zakorači u zenit njene karte i aktivira polje slave, moraće da se vrati na scenu s novim pesmama. Najdalje do kraja godine - navodi Lončarevićeva.

1/6 Vidi galeriju Svetlana Ceca Ražnatović Foto: ATA images, ATAIMAGES

Dragana Mirković: Zvezde u narednoj, 2026. predviđaju samo lepe događaje.

- Nova sreća i blagoslov u život Dragane Mirković došli su rođenjem unuke, što je bila nagrada za kraj bolnog karmičkog ciklusa i nagoveštaj novog životnog poglavlja. Godina 2026. donosi uspeh, ali i iscrpljujući rad. Već od proleća stiže veliki priliv novca na bankovni račun, ali i više prilika za nežna poznanstva sa uglednim i uspešnim udvaračima, za koje ona ipak neće biti zainteresovana. Briga o porodici i posao njen su fokus u 2026, ali moraće da pripazi i na svoje zdravlje. Sada je važno da razmazi sebe, a isceljujuću energiju donosi i humanitarni rad - pravi lek za njen naglašeno osećajni Mesec u Ribama.

1/5 Vidi galeriju Dragana Mirković Foto: Privatna arhiva/Dragana Mirković

Aleksandra Prijović: Ljudi iz okruženja iskorišćavaju, navodi astrolog za Kurir.

- Ona se već neko vreme oseća pomalo izolovano, ali fokus iz privatnog kruga polako se vraća na profesiju, što joj veoma prija. Ipak, 2026. donosi i trzavice zbog porodičnih nesuglasica ili problema. Zdravstvene simptome sada ne treba ignoristati bilo da ih primeti kod sebe ili kod bližnjih. Takođe, biće stresa zbog neiskrenosti, saznaće da joj neki ljudi, od kojih to nije očekivala, govore iza leđa, da je iskorišćavaju. Bračni odnos je već neko vreme pod izazovnim aspektom Saturna, koji hladi, udaljava, pa obaveze i umor ne smeju biti izgovor da se to nastavi. Od leta sve kreće nabolje, a kraj godine donosi sreću.

1/10 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Printscreen

Jelena Karleuša: Vraća se u centar pažnje

Ako mislite da je lako biti u koži Jelene Karleuše, grdno se varate - pritisci nemilosrdnog Saturna i Mesečevih čvorova nastavljaju se i u 2026. donoseći spletke, podmetanja, naročito u prvoj polovini godine. Ali poraz za nju je nepoznata reč. Što pritisci budu jači, njena kreativnost, nervoza i inat će rasti, a sve zajedno vratiće je u centar pažnje. Krajem proleća Jupiter Karleuši otvara vrata sreće i prosperiteta, a cele 2026. biće i jako ponosna na svoje ćerke. Naredne godine finansije joj znatno rastu, kao i eksponiranost, ali raste i opasnost od preterivanja, javnih sukoba i skandala, koje će zbog izazovnih aspekata i brzopletosti neretko sama inicirati.

1/6 Vidi galeriju Pevačica Jelena Karleuša jedva čeka da isprati 2025. godinu, za koju kaže da joj je bila jedna od najgorih, a priznaje i da nema nikakvu ušteđevinu Foto: Petar Aleksić



Tea Tairović: Prinova u drugoj polovini 2026.

- Tea je kao ozbiljan borac položila karmičke ispite i spremno dočekala svoje prelomne godine, najpre 2025, a sada i 2026. Težak i pošten rad nagrađeni su uspehom na poslovnom, ali i brakom na privatnom planu (Tea se "slučajno" venčala u četvrtak, a za srećan brak bolje nije mogla da izabere). Blagoslovi se nastavljaju i u 2026, koja otvara novu temu - proširenje porodice. Želja da se ostvari kao majka biće snažna, baš kao i šansa za začeće, i to u drugoj polovini godine. Takođe, ovo je odličan period za ulaganje u nekretnine, opremanje stambenog prostora ili pokretanje novog biznisa.

1/6 Vidi galeriju Tea Tairović Aska 2 Foto: Privatna arhiva

Milica Pavlović: Ljubav tek od novembra

- Ova devojka dobija šta želi. Niko je ne može saplesti, niti obeshrabriti, ona veruje u sebe, bori se kao lavica, a ni kad zagrize prevelik komad, neće odustati. Sve i da se sad zagrcne, sreća će joj priteći u pomoć. Naredna, 2026. počinje velikim planovima, koji će Milicu mnogo koštati - i para, i energije, i truda, ali dobrotvor Jupiter već od juna ostvaruje njene snove. Najpre na poslovnom planu, zatim na finansijskom, a onda polako i skriveno i na privatnom. Druga polovina godine je prelomna u pozitivnom smislu, a osim kreativnosti, uspeha i novca, donosi i podršku i zaštitu autoriteta i moćnika. Na samom kraju godine, tamo od novembra, na red dolazi i ljubav.

1/13 Vidi galeriju Milica Pavlović Foto: Pritnscreen/Instagram

Senidah: Jesen donosi opasnost da ponovi greške

- Harizmatična, kreativna, hrabra Senidah u 2026. imaće izazova, pa i perioda kada je dobro osamiti se, prikočiti. Karmička čišćenja na emotivnom i finansijskom planu ne mogu se izbeći, ali iz teških lekcija najbolje se uči, što ona već zna. Godina 2026. nije za velike planove, nego za rutinski rad i dovršavanje započetog. U njen život se (naročito u oktobru) vraćaju ljudi koji su joj nekada značili bilo na poslovnom, bilo na ljubavnom planu, i uz njihovu pomoć dolazi nešto lepo, korisno i trajno. Jesen donosi opasnost da ponovi stare greške na novčanom planu ili u odnosima. Slične stvari su je u prošlosti već skupo koštale. Iduća godina od Senide traži da bude nežna prema sebi, brine o zdravlju na svim nivoima i dobiće više nego što je očekivala.

1/7 Vidi galeriju Senidah Foto: Skymusic, ATA, Kurir

Lepa Brena: Proširiće imovinu u 2026.

- Godina pred nama za Lepu Brenu biće u znaku porodične sloge, zajedničkih napora i blagostanja. Zbog jakog upliva Venere i Jupitera - dve planete sreće, bogatstva i uspeha - za Brenu su pare večita tema. Neizlečiva radoholičarka uvek ima novi plan, novu ideju da se zaradi, a zalet koji je uhvatila u 2025. u novoj godini će dati plodove.

1/5 Vidi galeriju Lepa Brena godinama u biznisu Foto: Kurir, Kurir Televizija

Već u februaru, a potom i u maju, predstoje uspeh, širenje posla... Ova godina donosi istinski mir i slogu u dom, njen odnos sa Bobom je u nežnoj i podržavajućoj fazi, ali od sinova očekuje mnogo. Naredna godina pokazuje i širenje imovine, a naročito je povoljna za ulaganje u nekretnine ili zemljište.

S astrološkinjom Vesnom Lončarević možete kontaktirati putem Instagram stranice Anuradha - vedska atrologija (anuradhavedskaastrologija) ili porukom na broj 061/706-1961.