Učesnici rijaliti programa Elita, Uroš Stanić i Anastasija Brčić, ispričali su da je Bora Santana navodno gej.

Njih dvoje su razgovarali o Santani, rekavši kako rijaliti zvezda zapravo voli muškarce, iako je bio u braku sa Milicom Kemez.

- Bora je plakao jer si ga napravila gejem. Ronio je suze. Milica Kemez mu je pričala da je gej, ti mu pričaš i ja mislim da je gej - kazao je Uroš Stanić.

- Ćuti, ne govori to. Nemoj da potenciraš tu temu, srozaće nas svi. Na njegovoj su strani svi - ubacila se Anastasija.

"Milica je sumnjala da sam gej"

Podsetimo, i Bora je na temu Milice i braka i odnosa sa njom nedavno rekao:

- Jedno vreme je sumnjala da sam gej jer ona nije mogla da me uzbudi, a čim smo raskinuli i kad sam bio s drugim devojkama to je trajalo po dva, tri sata. Nismo mogli jedno bez drugog da legnemo, ali nešto nije štimalo. Nisam je varao, viđao sam se s jednom devojkom dok sam bio slobodan i pred naše mirenje - rekao je Bora.

