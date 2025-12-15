Haos na estradi! Uroš Živković objavio tri pesme, završio na infuziji viskijem!
Uroš Živković ponovo je uspeo da uzdrma javnost i podigne prašinu na estradi! Popularni pevač iznenadio je fanove objavivši čak tri nove pesme odjednom, ali to nije jedino što je privuklo pažnju.
Numere „Kume“, „Zovite doktore“ i „Princeza tatina“ već na prvo slušanje osvajaju publiku, a mnogi tvrde da je Uroš ovim projektom podigao lestvicu više nego ikada. Emocije, energija i prepoznatljiv zvuk obeležili su nove hitove koji se munjevito šire društvenim mrežama.
Međutim, ono što je dodatno šokiralo javnost jeste snimak koji se pojavio na internetu, na kom se vidi Uroš kako prima infuziju viskijem.
Fanovi su ostali u neverici, dok su se komentari nizali brzinom svetlosti – od zabrinutih poruka do onih koji tvrde da je u pitanju samo provokacija i šala u pevačevom stilu.