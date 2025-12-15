Slušaj vest

Uroš Živković ponovo je uspeo da uzdrma javnost i podigne prašinu na estradi! Popularni pevač iznenadio je fanove objavivši čak tri nove pesme odjednom, ali to nije jedino što je privuklo pažnju.

Numere „Kume“, „Zovite doktore“ i „Princeza tatina“ već na prvo slušanje osvajaju publiku, a mnogi tvrde da je Uroš ovim projektom podigao lestvicu više nego ikada. Emocije, energija i prepoznatljiv zvuk obeležili su nove hitove koji se munjevito šire društvenim mrežama.

1/4 Vidi galeriju Uroš Živković Foto: Martina Pavlović

Međutim, ono što je dodatno šokiralo javnost jeste snimak koji se pojavio na internetu, na kom se vidi Uroš kako prima infuziju viskijem.

Fanovi su ostali u neverici, dok su se komentari nizali brzinom svetlosti – od zabrinutih poruka do onih koji tvrde da je u pitanju samo provokacija i šala u pevačevom stilu.