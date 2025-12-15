Slušaj vest

Banjaluka se priprema za veliku novogodišnju zabavu. Tokom dočeka na centralnom gradskom trgu publiku će u najveselijoj noći zabavljati Nataša Bekvalac i Aco Pejović.

Povodom predstojećeg spektakla, danas, 15. decembra, održana je konferencija za novinare kojoj je prisustvovao i gradonačelnik Draško Stanivuković, a tom prilikom se medijima obratila i popularna pevačica.

Spektakl na trgu

- Biće kao u mojoj pesmi, "haljina na pod, a grudi u vis" - našalila se ona.

Nataša Bekvalac je na konferenciji zablistala u beloj kombinaciji, a kako kaže, ova boja ne aludira na nikakva svadbena zvona.

- Bela boja za mene predstavlja čistotu, slobodu, sve one najlepše emocije koje jedna žena može da ima. To je razlog - rekla je ona.

Kako je navela, na listi novogodišnji želja ove godine joj nije da pronađe partnera jer ima mnogo važnijih stvari od toga.

- Puno toga sam odlučila da ostavim iza sebe. Imam mnogo želja u 2026. ne na papiru i strogo ispisane, već kao jednu vrstu manifestacije - rekla je Nataša pred našim kamerama, pa dodala:

- Ne priželjkujem ljubav. Za mene postoje mnogo važnije stvari, prioritete sam svoje poređala, a kada se to spomene - nije mi na listi prioriteta. Smatram da će se desiti kada bude trebalo da se desi, da ljubav ne treba vijati.

Nataša Bekvalac je potom dala ljubavni sevet ženama.

- Pa za početak da ne budu polovina, da budu žene koje će biti u svojoj lepoj, ženskoj energiji, jer samo takva može da privuče, ne polovnog, nego celog muškarca.

"U ponoć ću poljubiti gradonačelnika"

Nju je gradonačelnik na prijemu dočekao sa buketom cveća, što se njoj posebno dopalo.

- Kad je gradonačelnik kreativan, divan i mlad čovek tu je onda i šala, a ja sam u šali i lepoj energiji uvek. Drago mi je da postoje ovakvi ljudi, nekako uvek kad se pomene reč gradonačelnik to je za nas prestrogo, ali u ovoj situaciji imam osećaj da mogu na ovaj način da komuniciram u granicama koje su za ljude. U ponoć ću poljubiti gradonačelnika, da i meni bolje krene. Čula sam da su muškarci iz Banjaluke strava, ne bih imala ništa protiv da mi se tamo desi ljubav za Novu godinu - istaka je ona.