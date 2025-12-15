Slušaj vest

Nermin Handžić, mladi pevač i pobednik “Zvezda Granda” jedan je od pevača koji će nastupiti na humanitarnom koncertu koji će biti održan u Sava centru 17. ferbruara u čast Šabana Šaulića.

Na konferenciji za medije istakao je da mu posebnu čast što će nastupiti sa veliki imenima naše muzičke scene.

“Velika je čast što mi je porodica Šaulić ukazala poverenje da ja kao mladi umetnik budem međeu najvećim imenima naše muzičke scene” rekao je Nermin.

Nermin Handžić Foto: Aleksandra Milinković

Imao je priliku da još kao dete prvi put nastupi sa pokojnim Šabanom, a kako kaže taj nastup pamtiće zauvek.

“Šaban je bio jedini moj muzički uzor, prvi put sam sa njim pevao još kao dete, sa deset godina i to je za mene bilo ostvarenje sna i nešto što ću zauvek pamtiti” kazao je mladi pevač.

