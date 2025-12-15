Slušaj vest

Bivša voditeljka Kristina Kija Kockar ne prestaje da "pecka" nekadašnju prijateljicu, pevačicu Katarinu Živković i njenog supruga Nebojšu Stojkovića Stojketa, čiji je status objavila.

Kija i Katarina već nedeljama vode otvoreni medijski rat, a sukob je kulminirao u trenutku kada je Kockarova javno iznela da je Živkovićeva u vezi sa Nebojšom Stojkovićem, poznatim kao Stojke, vođom takozvanog "rakovičkog klana".

Sada je Kija ponovo dospela u centar pažnje, nakon što je na svom Instagram profilu podelila Stojketovu objavu iz 2014. godine, u kojoj je napisao:

"Isključivo govorim istinu, jer je to najbolji način da se oteraju budale iz okruženja. Slatki snovi."

Kija joj je velika lekcija

Nakon čitave drame sa Kijom Kockar, pevačica je nedavni otkrila kako će birati ljude koji ulaze u njen život.

- Ko kaže da sam ja pametna? To je život. Život je da pogrešite, da uradite pravu stvar, da naučite iz vaših grešaka. Život je i da naučite i opet pogrešite. Ko šta može da vam zameri? Poenta je da shvatite da niste u centru ničijeg fokusa, da živite život kako vama odgovara, nekad sa više nekad sa manje grešaka - rekla je i dodala:

- Ja sam surovo realna kada me neko iznervira. A do tada ne skidam roze naočare. Prema sebi sam jako realna i samokritična.

