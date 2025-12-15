Slušaj vest

Dalilu Dragojević svi znaju kao rijaliti učesnicu. Ona se prvo pojavila u "Parovima", a potom u "Zadruzi, Eliti". Svog bivšeg supruga Dejana Dragojevića upoznala je upravo u prvom rijalitiju, a onda ga je posle nekoliko godina javno prevarila pred milionima ljudi.

Naime, Dalila Dragojević dospela je u žižu javnosti nakon što je u rijalitiju „Zadruga“ prevarila tadašnjeg supruga Dejana Dragojevića, i to pred njegovim očima, započevši romansu sa Filipom Carem. Njena odluka izazvala je opšti šok među gledaocima, a domaća javnost danima je brujala o skandalu koji je potresao rijaliti scenu.

1/5 Vidi galeriju Fanovi spekulišu da je Dalila trudna Foto: Printscreen Instagram

Posebnu osudu izazvala je činjenica da je Dalila imala intimne odnose sa ljubavnikom u istoj sobi u kojoj je u tom trenutku spavao njen suprug, što je dodatno podiglo buru reakcija i komentara.

Upecala kamiondžiju

1/5 Vidi galeriju Dalila Dragojević dospela je u žižu javnosti nakon što je u rijalitiju „Zadruga“ prevarila tadašnjeg supruga Dejana Dragojevića, i to pred njegovim očima, započevši romansu sa Filipom Carem Foto: Printscreen

Nakon burnog perioda u Srbiji, Dalila se preselila u Sjedinjene Američke Države, gde je započela novi život sa svojim sadašnjim partnerom, koji je po zanimanju kamiondžija. Ovih dana oglasila se iz Njujorka, objavivši fotografije iz Central parka.

Pozirala je u zimskoj kombinaciji, obučena u bundu, sa kačketom i naočarima i pokazala kako izgleda zima u Americi, ostavljajući utisak da uživa u novom početku daleko od stare medijske buke.

"Ona se udala za njega"

Dalila i Marko upoznali su se na društvenoj mreži Tik Tok, gde su i igrali popularne mečeve, a ljubav je kasnije planula pa je Dalila spakovala kofere i napustila rodnu zemlju. Dalila i Marko uživaju u ljubavi, putovanjima, skupim restoranima, a nedavno je starletin prijatelj, Stefan Pavlović Cale otkrio detalje njihovog odnosa.

1/7 Vidi galeriju Dalila Dragojević Foto: Instagram, Printscreen Instagram

- Ona se faktički udala u Americi, nikad joj neću oprostiti što me nije pozvala na oproštajno druženje. Eno, uvalila se tamo u Americi, super joj je, baš se zaljubila - rekao je Cale.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: