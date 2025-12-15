Slušaj vest

Luna se najpre osvrnula na to kako izgleda njihov dom pred novogodišnje praznike i kakve želje su imale njene naslednice.

- Naravno u mojoj kući je ceo decembar novogodišnja euforija zbog moje male dečice koje obožavaju sve to. Jelka je okićena još početkom decembra, sad pravimo kolačiće, pisali smo pismo Deda Mrazu i sad čekamo taj 1. januar kada će on poklone da donese. Kada su deca mala, onda ta euforija vlada. To sam im negde i ja prenela, jer sam i ja tako odrasla, tako su mene i moji roditelji učili - rekla je Luna, pa otkrila kakve su novogodišnje želje imale njene naslednice:

- Skromne su one, imaju sve, sve što su poželele su dobile od svojih roditelja. Neka lutka, neke kocke, ništa specijalno veliko, ali one samo za to znaju i Deda Mraz će im to i ispuniti.

Na pitanje, da li su poželele da dobiju batu, Luna je rekla:

Luna Đogani

- Jao nisu. Mia pita stalno, pošto je moj brat Adam dobio sina, i kod nas su u porodici dečaci u manjini, Mia ga obožava i stalno ga nosi, hrani i kaže mi: “Mama, hoću ja da imam batu”. Ja joj kažem: “Ljubavi, imaš sestru, za sada je to”. Sada imaju ove svoje bebe, pa neka se igraju sa njima u sobi.

"Volim izlaske"

Iako kako kaže, voli da izađe u provod i opusti se, nikada ne bi menjala veče sa ćerkama za veče u izlasku, te će Novu godinu provesti u krugu porodice.

- Volim da izađem, baš dugo nismo izašli i baš mi to fali, ali iskreno, uvek bih izabrala svoju decu, pa makar bilo to do pet ujutru. Ja sam ona posesivna mama, kad su tu - jao treba mi odmor, kad nisu tu - nije mi dobro bez njih. Ove godine ćemo biti zajedno kod kuće, ništa ne slavimo, ne idemo nigde, uvek bih izabrala da budem sa njima. Nema ništa lepše od toga.

Luna ističe da onog trenutka kada je dobila ćerkice, u potpunosti shvata postupke svojih roditelja.

- Uvek možemo više da razumemo roditelje sada kada smo mi roditelji. Kada sam dobila decu, apsolutno razumem svaku njenu reakciju. Ona i dan-danas brine za mene, ako se ne javim na telefon više od sat vremena, već nešto nije u redu. To je neki instinkt koji ne možeš da kontrolišeš. Ja prva stalno živim u strahu, živimo u takvom svetu kada ne znaš šta može da se desi, samo neka ih Bog čuva.

Luna je otkrila i da li strahuje od komentara koji bi se mogli naći ispod snimaka na kojima objavljuju ćerke.

- Na našim platformama gde objavljujemo našu decu, ne mogu da pišu bilo šta, jer su tu maksimalno zaštićene, imamo ljude koji brinu o tome. Bavimo se takvim poslom da smo odlučili da snimamo našu decu i da snimamo naš realan život. Jedan ružan komentar ne može njih da ugrozi, niti one znaju to, više se brinem za taj momenat kada krenu u školu, kada izađu same na ulicu, da same brinu o sebi. Taj momenat mi je strašniji od toga da neko napišu neki komentar. Tu smo Marko i ja da budemo da eliminišemo te komentare.

I sama priznaje da je kao dete poznatih roditelja često doživljavala neprijatnosti, ali da se u svemu tome odlično snašla.

- Imala sam neprijatnosti, to je neizbežno. Jako je važno razgovarati sa roditeljima, mene su roditelji od početka pripremali za te stvari, da me zaštite, razumeju. Mislim da sam se ja sjajno snašla koliko sam mogla u tim godinama.

O odnosu Anabele i Marka

Na pitanje kako gleda sada na odnos majke Anabele Atijas i supruga Marka Miljkovića, kaže:

- Sve je super, sve je kako treba da bude u jednoj porodici i nadam se da će uvek tako i da bude.

Ne bih oprostila prevaru

Marko Miljković i Luna Đogani

Luna ističe da nikada ne bi oprostila prevaru.

- Ne bih oprostila prevaru. Mislim sad kažem “ne”, ali nikad ne znaš u životu šta će te snaći. Ja sam to čula od iskusnih žena koje su dugo godina u braku i koje su možda prešle preko nekih stvari preko nečega, ali ja u ovom trenutku sa svojih 30 godina, da zamislim da moj muž spava sa drugom ženom i vrati se meni, nije mi dobro. Na pomisao te izdaje, ne znam da li bih mogla da mu ikad više verujem i da živim sa tim. Nikad ne znaš, neću daleko bilo da osuđujem, svako ima svoje razloge - kaže ona i dodaje:

- Zar nije bolje da živimo u jednoj porodici koja je zdrava i normalna, nego da puštamo i prelazimo preko nekih stvari da bismo po svaku cenu ostajali u braku, a da nismo srećni. To se i te kako vidi, i najviše u toj situaciji ispaštaju deca. Ja nisam taj tip. Ja ako ne bih mogla da pređem preko nekih stvari i da budem nesrećna u tom odnosu, ne bih tražila razlog da ostanem u tome.

O gostovanju Katarine Živković

Katarina Živković o Kiji Kockar

Katarina Živković je nedavno bila gošća u Luninom potkastu, a mnogi su komentarisali to što je ona nekadašnja prijateljica Kristine Kije Kockar, ali i koja nije imala uvek reči hvale za Lunu. Ipak, bez obzira na sve, Đoganijeva ističe da njihov odnos nijednog trenutka nije bio tema razgovora.

Na pitanje da li bi u emisiju pozvala Kristinu Kiju Kockar, Luna je bila iskrena.

- Ne bih iskreno. Neke stvari ne treba dirati i ne treba ulaziti. Kad nešto ne ide, onda ne ide.

