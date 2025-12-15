Slušaj vest

Nakon što je napustila "Zvezde Granda", bivša snajka Dragana Kojića KebeSofija Dacić, se glasila i pokazala gde se trenutno nalazi.

Naime, Sofija je uživala u opuštenom jutru u jednom kafiću, odajući utisak potpune smirenosti i zadovoljstva.

U šik izdanju, obučena u farmerke i elegantan kaput, sedela je uz šoljicu kafe i poslala jasnu poruku svojim pratiocima:

"Mekana jutra, lagana kafa i raspoloženje bez žurbe", napisala je Sofija, a mnogi su primetili da joj pauza i te kako prija.

Inače, Sofija nije prošla u trći krug takmičenja.

"Igor i Sofija su potpisali sporazumni razvod"

Podsetimo, Sofija i Igor Kojić venčali su se u tajnosti, ali njihov brak je trajao veoma kratko.

- Igor i Sofija su pre nekoliko dana potpisali sporazumni razvod u jednoj advokatskoj kancelariji na Novom Beogradu i rešili da se svako okrene svojim planovima i životu. Keba je presrećan, kao i cela porodica, jer od samog početka nisu smatrali da je ona pravi izbor za njega - otkriva izvor blizak porodici Kojić.

Kurir.rs

