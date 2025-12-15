Slušaj vest

Njenom mužu, pevaču Stevanu Sekuliću, su odmah, u duhu tradicije, iscepali majicu, dok novopečeni tata nije skidao osmeh sa lica.

Teta prva na veselju

Među prvima je na veselje došla Aleksandrina rođena sestra, koja je nastavila da mu cepa majicu pred svima.

- Da li smem? - pričala je ona.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Bursać i Stevan Sekulić postali roditelji Foto: Printscreen Instagram, Instagram

- Možeš, možeš, hajde - rekao je Stevan.

Stevan puca od sreće

- Hvala svima na čestitkama, počelo je slavlje još pre par dana. I dalje sam u šoku, ovo je nešto najlepše što može čoveku da se desi u životu. Ne smeta mi ništa sad, ovo ne može da se prepriča dok se ne doživi. Držim Kasiju onako malenu, svakom bi poželeo ovako nešto. Nije menjala raspoloženje Aleksandra, stvarno je bila dobra trudnica, do poslednjih dana je prala sudove, prala veš - rekao je on.

- Juče je palo prvo presvlačenje pelene, da, da... Želim svakom ovo! Beba je prvu noć sve vreme spavala, baš je bila mirna. Ona obavi svoje i spava. Dadilja nam ne treba, nije nam to potrebno, najbolje je da oseti ljubav svoje porodice. Hteo sam da bude muško, da imam sina fudbalera, ali sad mi je drago što je došla ćerkica. Voleo bih i drugo da bude ćerkica - istakao je Stevan potom.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Bursać izašla iz porodilišta, dočekao je muž Stevan Sekulić Foto: Preent Screen

- Biće večeras mnogo poznatih. Milica Todorović je u drugom stanju, neće moći da dođe. Da li smo upoznali Micinog partnera? Nismo. Da kažem da će moj kum da krsti Kasiju, to se zna - rekao je on, a sve detalje ćete pronaći u videu iznad.

Kurir.rs/Blic

Muž Aleksandre Bursać - izjava (MONDO):