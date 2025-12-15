Gabrijela Pejčev jedna je od prvih gošći na proslavi rođenja ćerkice Aleksandre Bursać i Stevana Sekulića koja je organizovana u jednom beogradskom restoranu, a pred okupljenim novinarima osvrnula se i na skandal koji je svojevremeno tresao estradu kada su se Aleksandra i Andreana Čekić javno posvađale zbog pesme.

"Ja konkretno u toj situaciji nisam videla krivca u Aleksandri, mislim, devojka je dobila ponudu da snimi pesmu i ne znam tačan rasplet situacije. Ispratila sam da je bilo napada, ali ne mislim da je Aleksandra bila išta kriva".

Andreana sa svog jutjub kanala sklonila pesmu

- Dogodilo se to da je Andreana sa svog jutjub kanala sklonila pesmu "Cipele". Ja sam dala glas za tu pesmu koja je postojala i koja je bila mega hit. Ja sam pozajmila glas za tu pesmu, nisam mogla da je unovčim i da se pravim kao da je sad to moja pesma. Ljudski sam osetila potrebu da pomognem Emiru koji je izgubio pesmu. On je platio i prava i pesmu i spot, a zbog nekih njihovih privatnih razloga, Andreana je sklonila tu pesmu. Mogu slobodno da kažem javno da je Andreana kriva, jer je ona ugrozila dečka. Ona je u ovoj priči pošteđena, a ja sam okarakterisana kao loš čovek - ispričala je tada Aleksandra.