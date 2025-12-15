Slušaj vest

Gabrijela Pejčev jedna je od prvih gošći na proslavi rođenja ćerkice Aleksandre Bursać i Stevana Sekulića koja je organizovana u jednom beogradskom restoranu, a pred okupljenim novinarima osvrnula se i na skandal koji je svojevremeno tresao estradu kada su se Aleksandra i Andreana Čekić javno posvađale zbog pesme.

Gabrijela je jedna od retkih koja je stala na stranu Bursaćeve:

"Ja konkretno u toj situaciji nisam videla krivca u Aleksandri, mislim, devojka je dobila ponudu da snimi pesmu i ne znam tačan rasplet situacije. Ispratila sam da je bilo napada, ali ne mislim da je Aleksandra bila išta kriva".

Andreana sa svog jutjub kanala sklonila pesmu

Podsetimo, Andreana Čekić svojevremeno je zamerila Aleksandri Bursać što je prepevala njenu pesmu "Cipele" koju je prvobitno snimila sa Emirom Đulovićem.

- Dogodilo se to da je Andreana sa svog jutjub kanala sklonila pesmu "Cipele". Ja sam dala glas za tu pesmu koja je postojala i koja je bila mega hit. Ja sam pozajmila glas za tu pesmu, nisam mogla da je unovčim i da se pravim kao da je sad to moja pesma. Ljudski sam osetila potrebu da pomognem Emiru koji je izgubio pesmu. On je platio i prava i pesmu i spot, a zbog nekih njihovih privatnih razloga, Andreana je sklonila tu pesmu. Mogu slobodno da kažem javno da je Andreana kriva, jer je ona ugrozila dečka. Ona je u ovoj priči pošteđena, a ja sam okarakterisana kao loš čovek - ispričala je tada Aleksandra.

