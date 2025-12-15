Slušaj vest

Vujadin Savić povukao se iz javnosti nakon što je transrodnu osobu A.K. prijavio za ucenu.

Bivši fudbaler je uslikan u Beogradu nakon dugo vremena, piše Scandal.

WhatsApp Image 2025-12-15 at 21.54.25.jpeg
Foto: Ivan Vučićević/ Scandal/ Ustupljena fotografija

Pojavio se na rođendanu ćerke Marka Gobeljića i pevačice Katarine Grujić u jednoj igraonici u srpskoj prestonici, gde je uslikan.

Bio je vidno nasmejan i raspoložen, uživao je u dobrom društvu.

"Toj porodici treba mir"

Podsetimo, pevačica Katarina Grujić pojavila se nedavno na jednom događaju u Beogradu, a novinari su je pitali o situaciji koja je zadesila Vujadina Savića i Mirku Vasiljević.

Katarina Grujić Foto: Printscreen YouTube

Na pitanje da li se čula sa njima, pevačica je rekla:

- Čula sam se sa svima sa kojima treba da se čujem. O takvoj temi prosto neću javno govoriti. Oni imaju moju punu podršku, do kraja života. Toj porodici treba mir, što više komentarišemu tu privatnu temu, sve se ide dalje - rekla je Katarina Grujić, pa dodala:

- Mene i Marka su uplitali u to na društvenim mrežama sa montažama? Ne znam, stvarno nisam videla to, mene niko u to nije uplitao - istakla je pevačica.

