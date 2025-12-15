Slušaj vest

Nije tajna da se mnoge ličnosti sa javne scene, a pogotovo pevači, pored primarne profesije bave i privatnim biznisima. Oni neretko zarađeni novac ulažu u "sigurnije" poslove, koji bi im u budućnosti doneli siguran priliv novca nezavisno od pevanja i tezgi. Ipak, da njihovi poslovi ipak i nisu toliko sigurni govori broj neuspelih biznisa i propalih firmi, kao i bačenog novca koji su uložili u isti.

Dragan Kojić Keba

Pevač Dragan Kojić Keba nedavno je na sva usta govorio kako je uložio ogroman novac u privatni biznis u oblasti alternativne medicine, ali mu posao ipak nije zaživeo, te je navodno bio i u velikim dugovima, ali Keba nije jedina poznata ličnost kojoj je propao privatni biznis.

Milica Todorović

Milica Todorović otvorila je pre deset godina nekoliko restorana brze hrane, odnosno one u kojima se prodaje kebab. Međutim, jedan takav restoran je morala da zatvori, ali pevačica nije otkrila iz kojeg razloga je to učinila.

1/7 Vidi galeriju Dragan Kojić Keba, Milica Todorović i Tina Ivanović Foto: Printscreen YouTube, Kurir Televizija, Printscreen Pink

Tina Ivanović

Folkerka Tina Ivanović je bila većeg apetita, pa je sa mužem Zvezdanom Anđićem otvorila televiziju krajem 2009. godine. Međutim, ovaj biznis im nije dugo potrajao, pa su već šest meseci kasnije rešili da stave katanac na nju. Kako se pisalo tada, posao je išao neočekivano loše, pa su Tina i Zvezdan morali da isplate zaposlene, zatvore televiziju i da se ponovo oslone na pevačicine tezge kada su upitanju novčani prilivi.

Slavica Ćukteraš

Salon lepote u svom rodnom Šapcu je svojevremeno držala je Slavica Ćukteraš. Ona je davnašnju želju ostvarila pre sedam godina kada joj je pevačka karijera podbacila, ali joj ruže nisu cetale ni u privatnom biznisu, pa je bila primorana da lokal zatvori.

Goga Sekulić

Poznata pevačica Goga Sekulić pre dosta godina otvorila je salon lepote u Knez Mihailovoj ulici, koja je koristila najnovije metode za ulepšavanje noktiju, te je estrada rado dolazila kod Goge u salon na pedikir i manikir. Međutim, Gogin salon nije poslovao onako kako je ona želela, a pored toga nije imala vremena zbog pevačkog posla da mu se potpuno posveti, pa je rešila ubrzo da ga zatvori.

1/6 Vidi galeriju propali privatni biznisi na estradi Foto: Damir Dervišagić, Instagram

Marija Šerifović

Marija Šerifović je takođe morala da zatvori poslastičarnicu koju je otvorila sa svojom majkom Vericom.

Haris Džinović

Poznati pevač Haris Džinović svojevremeno je držao kafanu u prestonici Francuske, međutim to je, kako je sam priznao, bila loša odluka.

- U Parizu sam ostao dvanaest godina, prijatelj i ja smo kupili kafanu da bi pili i da nas posle ne bi terali konobari kada je fajront. Nikada nisam mislio niti imao nameru da mikrofon zamenim tanjirom. Ali da imamo kafanu u kojoj ćemo piti do kada hoćemo i da mi sebi napravimo fajront. Imali smo tada mogućnosti, pa smo je mogli priuštiti sebi. Nije bila aman zaman skupa. Radila je fino, ali ja sam najveći krivac što nije ostala od danas ili ostala duže do tri godine. Zato što sam bio najbolji gost tu. Kako god dođe neko rekao sam "račun meni", "ovo ide na mene", "ovaj ne mora platiti" i sve tako u krug. I na kraju kada dođe dan pitam koliko smo zaradili, a on kaže šefe imamo samo za nabavku. Tako da smo morali prodati tu kafanu i to je era o kafani - rekao je Haris jednom prilikom u emisiji "Balkanskom ulicom", da bi se nakon iskustva sa životom u Francuskoj vratio na naše prostore.

Kurir.rs

Marija Šerifović napisala oproštajno pismo pokojnom ocu: