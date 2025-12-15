Slušaj vest

Na rođendanskoj proslavi ćerke Katarine Grujić i Marka Gobeljića posebnu pažnju privukao je fudbaler Vujadin Savić. Poznati par nije štedeo kada je u pitanju gala slavlje za njihovu mezimicu, a događaj je okupio brojne poznate zvanice.

Među gostima se našao i Vujadin Savić, koji se u javnosti nije često pojavljivao u poslednje vreme, naročito nakon drame kroz koju je prolazio zbog ucena od strane A. K. 

Proslava je bila organizovana u luksuznom ambijentu, a svaki detalj pažljivo je osmišljen. Dekoracija u morskom duhu dala je poseban šarm prostoru, dok je raskošna torta na čak pet spratova ostavila najjači utisak .

Na rođendanskoj proslavi ćerke Katarine Grujić i Marka Gobeljića posebnu pažnju privukao je fudbaler Vujadin Savić Foto: Printscreen

 "Toj porodici treba mir"

Podsetimo, pevačica Katarina Grujić pojavila se nedavno na jednom događaju u Beogradu, a novinari su je pitali o situaciji koja je zadesila Vujadina Savića i Mirku Vasiljević.

Na pitanje da li se čula sa njima, pevačica je rekla:

- Čula sam se sa svima sa kojima treba da se čujem. O takvoj temi prosto neću javno govoriti. Oni imaju moju punu podršku, do kraja života. Toj porodici treba mir, što više komentarišemu tu privatnu temu, sve se ide dalje - rekla je Katarina Grujić, pa dodala:

Katarina Grujić Foto: Printscreen YouTube

- Mene i Marka su uplitali u to na društvenim mrežama sa montažama? Ne znam, stvarno nisam videla to, mene niko u to nije uplitao - istakla je pevačica.

