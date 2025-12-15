Slušaj vest

Pevačica Dunja Ilić najavila je tužbu bivšim saradnicima zbog brisanja njenih pesama sa Jutjub kanala.

Pevačica koja je sebi htela da oduzme život najavila je povratak na muzičku scenu nakon višegodišnje pauze, ali je njen novi početak naišao na neočekivane prepreke.

Naime, kako je otkrila na Instagramu, članovi njenog starog tima sa kojima se posvađala uklonili su sa Jutjuba sav materijal koji je ranije objavila.

Zbog ove situacije Dunja je najavila i pokretanje tužbe, a putem Instagram storija objasnila je zbog čega njenih starih pesama, albuma i spotova više nema na digitalnim platformama, kao i zašto je stopirano objavljivanje novog albuma.

- Zbog prekida saradnje sa delom saradnika, sve platforme na kojima su se nalazile moje pesme, albumi i spotovi biće ugašene - napisala je pevačica.

Dunja je priznala da deo odgovornosti snosi i sama, ističući da je pogrešila u izboru saradnika.

- Krivica je moja. Imam dovoljno godina da znam da sa ljudima koji su deo estrade ili to žele da budu, ne mogu da funkcionišem - zaključila je ona.

Pevačica je dodala da će pravdu potražiti sudskim putem, ali da u javnosti ne planira dalje da komentariše ceo slučaj.

- Imena bivših saradnika nikada neću spomenuti, niti ih blatiti, osim ako se ružno ponašanje prema meni nastavi - poručila je Dunja, uz jasnu poruku da stori može biti izbrisan, ali da tužba ostaje.

