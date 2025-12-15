Slušaj vest

Asmin Durdžić, pre nekoliko dana, šokirao je naciju kada je otkrio da više ne voli svoju doskorašnju devojku, Staniju Dobrojević, što je pokrenulo rat između njegovog oca, Mustafe Durdžića i rijaliti zvezde.

"Ceo honorar od Elite ide meni!"

- Sve što Muki govori – tačno je. I slobodno neka nastavi da iznosi ako ima još? Vidim da problem nije odnos i ponasanje njegovog sina u Eliti, nego novac. Smeta mu što mi je njegov sin davao mnogo? Pa Muki ne zna da ceo honorar od Elite ide meni! A ljubav? Voleću te do zadnjeg dinara’! Samo ako mi bude zanimljivo! A trenutno nije. Imam druge opcije i pametnije planove. Medjutim do jula ima vremena. Pa videcemo ko će tada pričati, a ko brojati - poručila je Stanija, a sada je reagovao i Mustafa, koji je potkačion bivšu snajku i to preko njenog psa, Pabla

- Čujem da mi prete oduzimanjem honorara zbog mojih izjava u zadnjih 48 sati iako svi znaju da sam pod dejstvom medikamenta i neuračunjiv dao neke izjave. Ukoliko mi oduzmete honorar, ja ću vam ispostaviti račun za čuvanja psa koji je piškio i kakio u mom birou, ali ipak je bio kulturan i pogledom rekao: "Izvini Mustafa za sr*nje" - napisao je Mustafa uz fotografiju Stanijinog psa, Pabla.

"Ne bih nikada u životu bio sa Stanijom ponovo u vezi"

1/6 Vidi galeriju Stanija Dobrojević i Asmin Durdžić Foto: Printscreen/Instagram, Prinstcreen

- Ja nikada na Staniju nisam povisio ton, nikada je nisam vređao, svađe su izgledale normalno, ali ona mene nikada nije htela da razume. Ona je uvek govorila da je to šoubiznis i marketing, ja nikada ne bih stavio svoju bivšu na instagram. Moj drug je bio tada sa mnom, ja mu kažem: "Da li je to normalno?", on mi kaže: "Izvini, ali nije". Moj otac i majka nikada nisu neke stvari govorili, odmah bih ušao u sukob sa njima. Nikada mi ništa loše nisu rekli za Staniju. Kada bi sada znao da nešto loše govore, bio bih ljut, jer za to nema potrebe - rekao je Durdžić o Staniji Dobrojević.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: