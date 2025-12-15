Slušaj vest

Ćerka pevača Zdravka Čolića, Una, u vezi je sa bogatašem koji je 10 godina stariji od nje, a sa kojim putuje šriom Evrope.

Navodno je spremna za udaju i planiraju uskoro veridbu, dok je Una sad pokazala šta ih okružuje na putovanjima.

Una Čolić Foto: Printscreen, Printskrin/Instagram

Opuštanja kraj jezera, prelepa praznična dekoracija, luks hoteli, brodovi i druga plovila, sve to smo mogli da vidimo u objavama pevačeve čerke.

- Već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada - pričao je nedavno izvor za medije.

Kurir.rs/Informer

