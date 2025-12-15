Una Čolić putuje Evropom sa starijim partnerom, uživa u luksuzu, a prema navodima par ozbiljno planira veridbu.
ČOLA DAO BLADOSLOV BUDUĆEM ZETU I ĆERKI! Una Čolić sprema svadbu sa deset godina starijim bogatašem?!
Ćerka pevača Zdravka Čolića, Una, u vezi je sa bogatašem koji je 10 godina stariji od nje, a sa kojim putuje šriom Evrope.
Navodno je spremna za udaju i planiraju uskoro veridbu, dok je Una sad pokazala šta ih okružuje na putovanjima.
Opuštanja kraj jezera, prelepa praznična dekoracija, luks hoteli, brodovi i druga plovila, sve to smo mogli da vidimo u objavama pevačeve čerke.
- Već nekoliko godina uživaju u ljubavi, nerazdvojni su i Zdravko je zetu dao blagoslov i primio ga u porodicu raširenih ruku. Ozbiljno razmišljaju o sledećem koraku, pa je tako veridba bliža nego ikada - pričao je nedavno izvor za medije.
