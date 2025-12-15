Slušaj vest

Maja Berović našla se na udaru javnosti zbog jednog modnog detalja koji je izazvao pravi gnev i brojne negativne reakcije.

Sada se tim povodom oglasio sstilista Stanislav Zakić, koji je naglasio da je prvobitna ideja imala drugačiju poruku, ali da je nažalost pogrešno protumačena i otišla u neželjenom smeru.

"Lisica je pametnija od nas"

- Sve je počelo kao i svaka naša "bezazlena" ideja jednom rečenicom: "Ajde samo ovu fotku, brutalna je." Lisica oko Majinog vrata izgledala je kao arhiva visoke mode, Pariz pre nego što je internet odlučio da ima savest. Elegantno, filmski, gotovo romantično. U tom trenutku nismo videli lisicu. Videli smo kadar. Svetlo. Teksturu. Estetiku. Greška broj jedan. Greška broj dva bila je što smo potcenili brzinu interneta. Jer dok smo mi razmišljali da li je bolje da se napiše „vintage“ ili „arhiva“, narod je već zaklao i lisicu, i nas, i pola modne industrije. Komentari su se nizali brže nego što Hermès diže cene: „Sramota!“ „Kako možete?!“ „Užas!“ „Ja jedem samo tofu, ali ovo me je baš pogodilo!“ Najglasniji su, naravno, bili oni u patikama od teleće kože, sa torbom od krokodila i burgerom u ruci. Ali dobro moral je danas fleksibilan materijal, kao likra - napisao je on na svom "X" nalogu i dodao:

- Mi smo sedeli, gledali ekran i shvatali da smo naje*ali. Ne metaforički. Stvarno. Onako kolektivno, kreativno, estetski. Zbog jedne lisice koja je verovatno umrla pre nego što je Instagram uopšte postojao. Pokušali smo racionalno. Pa diplomatski. Pa umetnički. Pa ljudski. Internet je rekao: ne zanima nas kontekst. U jednom trenutku više se nije radilo o modi, ni o arhivi, ni o Maji. Radilo se o tome da li si za ili protiv lisice. Kao da je lisica politička stranka. Na kraju smo shvatili najvažniju lekciju: nije problem lisica. Problem je što svi želimo da budemo čisti dok nosimo prljave stvari. I tako smo naje*ali. Ne zbog krzna. Nego zbog ogledala koje nismo planirali da držimo svima ispred lica. A, lisica? Ona je, ovog puta, ispala pametnija od svih nas.

Jedva preživela sepsu

Podsetimo, pevačica Maja Berović povukla se nakon porođaja sa javne scene, a samo njeni najbliži su znali da je u tom periodu proživljavala najteže životne trenutke.

Kako je tad objasnila, zbog infekcije noge dobila je sepsu, a doktori su se 20 dana borili za njen život.

- Nikad nisam bila osoba koja je svoj privatan život i probleme iznosila u javnost. Moji fanovi su pomislili da sam se umorila od muzike. Ja sam imala ozbiljan problem i mislila sam da možda mmorati da odustanem od muzike jer se to od bezazlene stvari pretvorilo u noćnu moru - rekala je Maja i dodala:

- Ja sam imala jednu malu ranu na nozi koja se kroz jedan kraći period inficirala i dovela me u stanje sepse i bukvalno su se 20 dana borili za moju nogu i za život na kraju krajeva. To je bilo od bakterije koja je napravila haos u nozi, ja sam posle porođaja bila anemična , moj organizam nije mogao da se izbori sa tim. Ja sam na kraju završila sa pet operacija u roku od 20 dana. Uspeli su da spasu nogu, naravno da se sada mogu nasmejati na tu temu. Ja sam to na kraju krajeva ispričala jer mi zanemarujemo sitnice, ali to ne treba da se radi. Od male stvari može da se napravi ozbiljan problem, iz tog ugla sam mislila da nema izlaza. Razmšljala sam o tome da li ću uopšte imati nogu, sada imam samo 27 centimetara ožiljka na nozi - rekla je pevačica u emisiji "Amidži šou".

