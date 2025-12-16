Slušaj vest

Pevačica Anabela Atijas ne krije koliko uživa u ulozi bake, a posebnu radost joj donose unuke Lana i Mia, ćerke njene naslednice Lune. Više puta je isticala da je sa devojčicama izuzetno bliska, a njihove zajedničke trenutke rado deli i sa pratiocima na društvenim mrežama.

Ovog puta, Anabela je među prvima reagovala na nove fotografije koje je Luna objavila na Instagramu. Na njima se vidi kako su Lana i Mia zauzele centralno mesto u kuhinji i, u prazničnom raspoloženju, učestvuju u pripremi kolača uoči Nove godine.

Baka nije ostala nema na prizor koji je raznežio mnoge, pa je uz fotografije ostavila kratak, ali emotivan komentar u kojem je izrazila ljubav i ponos prema unukama.

1/3 Vidi galeriju Anabela Atijas sa unukom Foto: Printscreen/Instagram

Pažnju su privukli i detalji sa fotografija – odeća u prazničnom duhu, ali i porodična atmosfera doma, u kojem se na zidovima mogu videti i ikone, što je dodatno upotpunilo toplinu prizora

Anabela priznala: "Moja majka nije dala da mojoj deci išta fali"

Anabela i njen bivši muž Gagi Đogani imaju dvoje dece, a ona je nedavno otkrla da je bilo i te kako teških situacija dok su Luna i Nina bile male.

Pevačica je odlučila da preseče kada je shvatila da je u braku ostala sama.