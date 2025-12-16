PRAZNIČNA ATMOSFERA U DOMU LUNE ĐOGANI: Baka Anabela Atijas se raznežila prizorom - novogodišnja tema, kolačići i sve šareno (FOTO)
Pevačica Anabela Atijas ne krije koliko uživa u ulozi bake, a posebnu radost joj donose unuke Lana i Mia, ćerke njene naslednice Lune. Više puta je isticala da je sa devojčicama izuzetno bliska, a njihove zajedničke trenutke rado deli i sa pratiocima na društvenim mrežama.
Ovog puta, Anabela je među prvima reagovala na nove fotografije koje je Luna objavila na Instagramu. Na njima se vidi kako su Lana i Mia zauzele centralno mesto u kuhinji i, u prazničnom raspoloženju, učestvuju u pripremi kolača uoči Nove godine.
Baka nije ostala nema na prizor koji je raznežio mnoge, pa je uz fotografije ostavila kratak, ali emotivan komentar u kojem je izrazila ljubav i ponos prema unukama.
Pažnju su privukli i detalji sa fotografija – odeća u prazničnom duhu, ali i porodična atmosfera doma, u kojem se na zidovima mogu videti i ikone, što je dodatno upotpunilo toplinu prizora
Anabela priznala: "Moja majka nije dala da mojoj deci išta fali"
Anabela i njen bivši muž Gagi Đogani imaju dvoje dece, a ona je nedavno otkrla da je bilo i te kako teških situacija dok su Luna i Nina bile male.
Pevačica je odlučila da preseče kada je shvatila da je u braku ostala sama.
- Shvatila sam da sa dvoje male dece idem sama jednosmernom ulicom i tada je puklo. One su počele da pate zajedno sa mnom i ja tada više nisam imala pravo da donosim odluke u svoje ime. On i sam kaže da nije bio tu za decu u to vreme. Taj Gagi koji je u tom momentu bio prisutan je ustvari bio odsutan. Imao je svoje probleme, to je bolest i ja to više ne osuđujem jer sam shvatila koliko je bilo teško oboleti od poroka. Bio je loše i možda je bolje što nije bio tu. Sreća pa je tu bila moja mama koja nije dala da mojoj deci nešto fali - rekla je Anabela tad za "Šok Tok".