Glumica Mirka VasiljevićVujadin Savić zajedno su se pojavili na rođendanskoj proslavi ćerke Katarine Grujić i Marka Gobeljića, gde su odmah privukli veliku pažnju prisutnih. Ovo je ujedno bio i prvi javni izlazak Vujadina Savića nakon skandala, budući da je nedavno prijavio transrodnu osobu A. K. zbog ucene.

Gala slavlje koje su Katarina i Marko priredili svojoj naslednici bilo je organizovano bez štednje, uz raskošnu dekoraciju i luksuzne detalje. 

Mirka Vasiljević
Mirka Vasiljević Foto: Pritnsceen/Instagram

Glumica se pojavila u upečatljivom stajlingu, u korsetu koji je isticao figuru i otkrivenim ramenima, dok je Vujadin odabrao svedenu kombinaciju sa sivom rolkom. Njihov dolazak zajedno nije prošao nezapaženo, naročito imajući u vidu dešavanja koja su prethodila, ali su oboje delovali opušteno. Mirka je, uz osmeh koji nije skrivala, pozirala u društvu drugih dama, ostavljajući utisak samouverenosti i dobre energije. 

WhatsApp Image 2025-12-15 at 21.54.25.jpeg
Foto: Ivan Vučićević/ Scandal/ Ustupljena fotografija

"Toj porodici treba mir"


Podsetimo, pevačica Katarina Grujić pojavila se nedavno na jednom događaju u Beogradu, a novinari su je pitali o situaciji koja je zadesila Vujadina Savića i Mirku Vasiljević.

- Čula sam se sa svima sa kojima treba da se čujem. O takvoj temi prosto neću javno govoriti. Oni imaju moju punu podršku, do kraja života. Toj porodici treba mir, što više komentarišemu tu privatnu temu, sve se ide dalje - rekla je Katarina Grujić, pa dodala:

- Mene i Marka su uplitali u to na društvenim mrežama sa montažama? Ne znam, stvarno nisam videla to, mene niko u to nije uplitao - istakla je pevačica.

